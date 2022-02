Η Imany σε νέο remix του «Wonderful Life»

Ένα νέο χορευτικό remix παρουσιάζει η Imany στο αγαπημένο 80's classic "Wonderful Life", σε remix από τους Γερμανούς dj Tim Plvnk και Ayosha.

Σε upbeat ρυθμό, το Wonderful Life παραμένει ένα από τα πιο αισιόδοξα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ, φωτίζεται δε ακόμα περισσότερο από την γήινη φωνή της Imany και την παιδική χορωδία.

To τραγούδι θα το βρείτε στην ακουστική του εκτέλεση, παιγμένο με 8 τσέλο, στο πρόσφατο album Voodoo Cello, που περιλαμβάνει αγαπημένα της τραγούδια σε ακουστικές εκτελέσεις.

Ανάμεσα τους τραγούδια του Ed Sheeran, του Εlton John, του Cat Stevens, των Imagine Dragons, της Eartha Kitt, του Jacques Brel, κα.

Ένα πρωτότυπο και τολμηρό βήμα, για την ανήσυχη δημιουργό, μετά τη μεγάλη επιτυχία των δύο πρώτων της album και των τραγουδιών You Will Never Know και Don't Be So Shy (που ξεπέρασαν το 1 δις streams).