Η Ήπειρος στο αεροδρόμιο! Μουσική, παράδοση, γεύσεις και άρωμα Ελλάδας στον 6ο κύκλο του «Fly me to the Moon»

Το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζει να «ταξιδεύει» τους επισκέπτες του στους ξεχωριστούς προορισμούς της χώρας μας!



Τρίτος προορισμός: Ήπειρος, ένα σπουδαίο ελληνικό σταυροδρόμι



Το πρόγραμμα Fly me to the Moon 6 - Sounds Greek to me συνεχίζεται την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, με τον τρίτο ελληνικό προορισμό του προγράμματος, την Ήπειρο, προορισμό τεσσάρων εποχών! Τις φυσικές ομορφιές της Ηπείρου θα ανακαλύψουν από κοντά οι επιβάτες και οι επισκέπτες του αεροδρομίου, μαζί με γεύσεις, κοσμήματα από την περίφημη παραδοσιακή αργυροτεχνία και ηπειρωτικά πολυφωνικά τραγούδια! Παράλληλα, η έκθεση χειροποίητων προϊόντων αργυροτεχνίας θα αναδείξει με τη βοήθεια του Κέντρου Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων, την ιδιαίτερη παράδοση της Ηπείρου και τη λαμπρή θέση που έχει στην ιστορία της νεοελληνικής λαϊκής τέχνης.



Τρίτος προορισμός: Γνωριμία με την Ήπειρο



Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018



Επίπεδο Αναχωρήσεων – Είσοδος 3 - Περιοχή Ελεύθερης Πρόσβασης



Ώρα: 12:00 – 16:00



«Sounds Greek to me» στο αεροδρόμιο της Αθήνας: Η Ελλάδα στο αεροδρόμιο!



Ξεδιπλώνοντας το φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότητα, τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρονη εικόνα κάθε περιοχής, το “Fly me to the Moon 6 – Sounds Greek to me” στο αεροδρόμιο θα συνεχίσει να προσφέρει γεύση από την Ελλάδα, προσφέροντας στους ταξιδιώτες ανάλογες «ξεναγήσεις», μαζί με τους τοπικούς εκπροσώπους, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους των τιμώμενων περιοχών της χώρας μας.



Το πρόγραμμα:



Ιούλιος 2018 – Στερεά Ελλάδα

Σεπτέμβριος 2018 – Χανιά

Νοέμβριος 2018 – Ήπειρος

Δεκέμβριος 2018 – Βόρεια Ελλάδα - Κοζάνη



To «Fly me to the Moon» είναι μια συνεργασία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture, που πραγματοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά. Περισσότερες πληροφορίες στα www.aia.gr και www.elculture.gr.