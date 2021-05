Η ιστορία της Ελλάδας στη Eurovision από τη Μαρινέλλα μέχρι τη Stefania

Ο διαγωνισμός της Eurovision αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους τηλεοπτικούς θεσμούς. Εκτός αυτού, είναι ο δημοφιλέστερος διαγωνισμός του είδους του που διοργανώνεται ανά τον κόσμο, με τον αριθμό των τηλεθεατών που τον παρακολουθούν ετησίως να εκτιμάται μεταξύ 100 και 600 εκατομμυρίων.

Με αφορμή τον επερχόμενο τελικό του 65ου διαγωνισμού της Εurovision στο Ρότερνταμ το Σάββατο 22 Μαΐου και την ελληνική συμμετοχή της Stefania (Στεφανία Λυμπερακάκη) με το τραγούδι «Last Dance», μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, ας θυμηθούμε όλες τις ελληνικές συμμετοχές και τους καλλιτέχνες που άφησαν το αποτύπωμά τους σε αυτό τον αγαπημένο διεθνή μουσικό διαγωνισμό.

Η ιστορία της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision ξεκίνησε το 1974 με τη συμμετοχή της Μαρινέλλας και το τραγούδι «Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου».

Από το 1974 μέχρι και σήμερα η Ελλάδα συμμετείχε 40 φορές, ενώ δεν εμφανίστηκε στον διαγωνισμό τις χρονιές 1975, 1982, 1984, 1986, 1999 και 2000. Η αποχή της χώρας το 1975 αποτέλεσε κίνηση διαμαρτυρίας για το ντεμπούτο της Τουρκίας στον διαγωνισμό σε συνάρτηση με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974.

Για το 1982 ο λόγος της αποχής ήταν ο αποκλεισμός, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης θα τραγουδούσε το τραγούδι «Σαράντα πέντε κοπελιές», το οποίο είχε διασκευαστεί για τον διαγωνισμό, παραβιάζοντας έτσι τους κανόνες. Η Ελλάδα αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο, ενώ της επιτράπηκε να επιστρέψει το επόμενο έτος. Μετά την επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό, η ΕΡΤ εκτίμησε ότι όλα τα τραγούδια ήταν χαμηλής ποιότητας και αποφάσισε να μη συμμετάσχει το 1984.

Δείτε το βίντεο:



Η Ελλάδα έλαβε και πάλι μέρος στον διαγωνισμό το 1987 και συμμετείχε κάθε χρόνο μέχρι που το 1999 δεν της επιτράπηκε να συμμετάσχει, γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια ο μέσος όρος των βαθμών που είχε συγκεντρώσει η χώρα είχαν πέσει κάτω από το όριο, μετά την 20ή θέση που πήρε το συγκρότημα Θάλασσα το 1998.

Τριάντα ένα χρόνια μετά το ντεμπούτο της, η Ελλάδα κέρδισε για πρώτη φορά το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου και το τραγούδι «My Number One», το οποίο έλαβε συνολικά δέκα 12άρια ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του «Love Shine A Light» των Katrina and the Waves το 1998.

Πριν από τη νίκη της, η υψηλότερη θέση της Ελλάδας ήταν η τρίτη, που επιτεύχθηκε από τους Antique (μέλος των οποίων ήταν η Έλενα Παπαρίζου) το 2001 με το «Die For You» και στη συνέχεια και πάλι από τον Σάκη Ρουβά το 2004 με το «Shake It». Το 2006 ο 51ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου την προηγούμενη χρονιά.

Από το 2004 έως το 2006 η ΕΡΤ είχε διαλέξει υψηλού προφίλ καλλιτέχνες με εσωτερική επιλογή και διοργάνωνε εθνικούς τελικούς για να επιλεχθεί το τραγούδι, ενώ το 2007 και το 2008 πραγματοποιήθηκε τηλεοπτικός εθνικός τελικός για να αναδειχθούν και το τραγούδι και ο καλλιτέχνης που θα λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό. Για το 2009, η ΕΡΤ εξασφάλισε ακόμα έναν καλλιτέχνη υψηλού προφίλ και προγραμμάτισε έναν εθνικό τελικό για να επιλεγεί το τραγούδι.

Η Ελλάδα ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες του Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision, καταλήγοντας δέκα φορές στην πρώτη δεκάδα, μεταξύ αυτών στην 9η θέση το 2006, στην 7η το 2007, στην 3η το 2008, στην 7η το 2009, στην 8η το 2010 και στην 7η το 2011. Αφού η Ελευθερία Ελευθερίου τερμάτισε 17η με το τραγούδι «Aphrodisiac» στον τελικό του 2012, η Ελλάδα πέτυχε το 2013 μία θέση στο top 10 για δέκατη φορά στον 21ο αιώνα και 18η συνολικά, όταν ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και οι Koza Mostra έλαβαν την έκτη θέση με το τραγούδι «Alcohol is Free». Το 2014 η Ελλάδα κατέλαβε τη χειρότερη θέση που είχε λάβει μέχρι εκείνο το έτος, καθώς τερμάτισε 20ή, με το τραγούδι Rise Up, που ερμήνευσαν οι Freaky Fortune και ο Risky Kidd. Το 2015 η χώρα δεν μπήκε στην πρώτη δεκάδα για τρίτη φορά σε τέσσερα χρόνια, καταλήγοντας στη 19η θέση.

Το 2016 η ΕΡΤ επέλεξε εσωτερικά την ελληνική συμμετοχή, προκρίνοντας το συγκρότημα Argo με το τραγούδι «Utopian Land». Για πρώτη φορά μετά την εισαγωγή των ημιτελικών το 2004 η Ελλάδα απέτυχε να προκριθεί στον τελικό, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση στον ημιτελικό.

Το 2017 η ΕΡΤ επέλεξε εσωτερικά την τραγουδίστρια Demy και μέσω εθνικού τελικού το τραγούδι «This is Love», το 2018 επιλέχθηκε πάλι εσωτερικά η Γιάννα Τερζή με το τραγούδι «Όνειρό μου», ενώ το 2019 η ΕΡΤ επέλεξε για άλλη μια φορά εσωτερικά την τραγουδίστρια Κατερίνα Ντούσκα με το τραγούδι «Better Love» για να εκπροσωπήσει τη χώρα στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ.

Δείτε παρακάτω την ολοκληρωμένη λίστα των τραγουδιών της Ελλάδας για τον διαγωνισμό της Eurovision. Αναγράφονται οι χρονιές, οι καλλιτέχνες και τα ονόματα των τραγουδιών, αλλά και η θέση στην οποία κατάφεραν να φτάσουν, ενώ συμπεριλαμβάνονται και τραγούδια τα οποία τελικά δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

1974



Μαρινέλλα



Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου

Θέση στον διαγωνισμό: 11

1976



Μαρίζα Κωχ



Παναγία μου, Παναγία μου

Θέση στον διαγωνισμό: 13

1977

Πασχάλης, Μπέσσυ, Ρόμπερτ, Μαριάννα

Μάθημα Σολφέζ

Θέση στον διαγωνισμό: 5

1978



Τάνια Τσανακλίδου



Τσάρλι Τσάπλιν

Θέση στον διαγωνισμό: 8

1979

Ελπίδα

Σωκράτης

Θέση στον διαγωνισμό: 8

1980

Άννα Βίσση & Οι Επίκουροι

Ωτοστόπ

Θέση στον διαγωνισμό: 13

1981

Γιάννης Δημητράς

Φεγγάρι Καλοκαιρινό

Θέση στον διαγωνισμό: 8

1982

Θέμης Αδαμαντίδης

Σαράντα πέντε Κοπελιές

Το τραγούδι αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό.

1983

Κρίστυ Στασινοπούλου

Μου λες

Θέση στον διαγωνισμό: 14

1985

Τάκης Μπινιάρης

Μοιάζουμε

Θέση στον διαγωνισμό: 16

1986

Πωλίνα

Wagon lit

Το τραγούδι γράφτηκε για τον διαγωνισμό, αλλά δεν συμμετείχε.

1987

Θάνος Καλλίρης & Bang

Stop

Θέση στον διαγωνισμό: 10

1988

Αφροδίτη Φρυδά

Κλόουν

Θέση στον διαγωνισμό: 17

1989

Μαριάννα Ευστρατίου

Το δικό σου αστέρι

Θέση στον διαγωνισμό: 9

1990

Χρήστος Κάλοου & Wave

Χωρίς σκοπό

Θέση στον διαγωνισμό: 19

1991

Σοφία Βόσσου

Η άνοιξη

Θέση στον διαγωνισμό: 13

1992

Κλεοπάτρα

Όλου του κόσμου η ελπίδα

Θέση στον διαγωνισμό: 5

1993

Καίτη Γαρμπή

Ελλάδα, χώρα του φωτός

Θέση στον διαγωνισμό: 9

1994

Κώστας Μπίγαλης & The Sea Lovers

Το τρεχαντήρι

Θέση στον διαγωνισμό: 14

1995

Ελίνα Κωνσταντοπούλου

Ποια προσευχή

Θέση στον διαγωνισμό: 12

1996

Μαριάννα Ευστρατίου

Εμείς φοράμε τον χειμώνα ανοιξιάτικα

Θέση στον διαγωνισμό: 14

1997

Μαριάννα Ζορμπά

Χόρεψε

Θέση στον διαγωνισμό: 12

1998

Θάλασσα

Μια κρυφή ευαισθησία



Θέση στον διαγωνισμό: 20

2001

Antique

(I would) Die for you

Θέση στον διαγωνισμό: 3

2002

Μιχάλης Ρακιντζής

S.A.G.A.P.O.

Θέση στον διαγωνισμό: 17

2003

Μαντώ

Never Let You Go

Θέση στον διαγωνισμό: 17

2004

Σάκης Ρουβάς

Shake it



Θέση στον διαγωνισμό: 3

2005

Έλενα Παπαρίζου

My Number One



Θέση στον διαγωνισμό: 1

2006

Άννα Βίσση

Everything

Θέση στον διαγωνισμό: 9

2007

Sarbel

Yassou Maria

Θέση στον διαγωνισμό: 9

2008

Καλομοίρα

Secret Combination

Θέση στον διαγωνισμό: 3

2009

Σάκης Ρουβάς

This is our night

Θέση στον διαγωνισμό: 7

2010

Γιώργος Αλκαίος & Friends

OPA!

Θέση στον διαγωνισμό: 8

2011

Λούκας Γιώρκας feat. Stereo Mike

Watch my Dance



Θέση στον διαγωνισμό: 7

2012

Ελευθερία Ελευθερίου

Aphrodisiac

Θέση στον διαγωνισμό: 17

2013

Koza Mostra feat. Αγάθωνας Ιακωβίδης

Alcohol is free

Θέση στον διαγωνισμό: 6

2014

Freaky Fortune feat. RiskyKidd

Rise Up

Θέση στον διαγωνισμό: 20

2015

Μαρία Έλενα Κυριάκου

One Last Breath

Θέση στον διαγωνισμό: 19

2016

Argo

Utopian Land

Το τραγούδι δεν προκρίθηκε στον τελικό.

2017

Demy

This is love

Θέση στον διαγωνισμό: 19

2018

Γιάννα Τερζή

Όνειρό μου

Το τραγούδι δεν προκρίθηκε στον τελικό.

2019

Κατερίνα Ντούσκα

Better Love

Θέση στον διαγωνισμό: 21

2020

Stefania

Supergirl

Ο διαγωνισμός δεν συνέβη εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

2021

Stefania

Last Dance

