Η ιστορία των Cypress Hill σε graphic novel

Οι Cypress Hill γιορτάζουν την 30ή επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ τους, με την κυκλοφορία ενός graphic novel που αφηγείται την ιστορία του θρυλικού χιπ χοπ συγκροτήματος.

Το βιβλίο με τίτλο «Cypress Hill: Tres Equis» είναι μία συνεργασία με τη Z2 Comics. Συγγραφείς είναι οι Νόα Κάλαχαν - Μπίβερ και Γκαμπριέλ Αλβαρέζ και εικονογράφοι οι Φέλιξ Ρουίζ, Τζέφτε Πάλο, Χουάν Χέντεον, Ντάμιον Σκοτ, Άνχελ Ερνάντεζ και Παρί Αλέιν.

«Προτού γίνουν είδωλα, ο Λούις (B-Real) και ο Σενέν (Sen Dog) ήταν έφηβοι μιγάδες της γειτονιάς που προσπαθούσαν να μείνουν μακριά από προβλήματα - έως ότου μια σειρά τυχαίων συναντήσεων και με τις δύο πλευρές του νόμου άλλαξε την πορεία τους για πάντα» αναφέρεται σε περίληψη του βιβλίου.

«Η ιστορία των Cypress Hill σε μία graphic novel είναι ο τέλειος τρόπος για να δείξουμε τον χρόνο και τον τόπο όπου γεννήθηκε το γκρουπ» ανέφερε ο Sen Dog.

Ο B Real είπε: «Η τέχνη ήταν πάντα σημαντική επιρροή στη ζωή μας και στη μουσική μας. Ως παιδιά διαβάζαμε κόμικς που ήταν γεμάτα ήρωες, οι οποίοι επιτύγχαναν το αδύνατο. Τριάντα χρόνια αργότερα, δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε την ιστορία μας με αυτόν τον τρόπο».

Στο «Tres Quis» θα προβάλλονται και χαρακτήρες από τα τραγούδια του πρώτου λατινο-αμερικανικού συγκροτήματος που γνώρισε επιτυχία στη ραπ σκηνή, όπως ο Officer O'Malley από το «Hole in the Head» και η sister Maggie από το «Stoned Is the Way of the Walk».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ