«Αδέσποτο Σκυλί»: Ένα νέο τραγούδι από την Κατερίνα Παπουτσάκη

Η Κατερίνα Παπουτσάκη επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι με τον τίτλο «Αδέσποτο Σκυλί», με ωραία μελωδία και ένα βίντεο κλιπ έκπληξη, γυρισμένο όλο με το κινητό της από τον Χάρη Κούσιο, το οποίο θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 13 Μαΐου.

«Ακολουθώντας τη θερινή διάθεση και έπειτα από έναν ατελείωτο χειμώνα, σάς παρουσιάζω το τρίτο μου single με τον τίτλο Αδέσποτο σκυλί»! Είναι ένα απολύτως χορευτικό και ρυθμικό κομμάτι που συνδυάζει την pop, την ηλεκτρονική, τη funk και τη gipsy jazz μουσική και ελπίζω να το αγαπήσετε» αναφέρει η Κατερίνα Παπουτσάκη και συμπληρώνει «Ευχαριστώ τον Γιώργο Λαιμό για την παραγωγή, την ενορχήστρωση και το φρέσκο beatάκι του, σε ένα κομμάτι του μοναδικού Τάκι Τσάν. Ο Χάρης Κούσιος δημιούργησε εικόνα και κίνηση σε τρεισήμισι λεπτά βίντεο, μονοπλάνο από την αρχή έως το τέλος, χωρίς κανένα stop και που γυρίστηκε - με το κινητό μου - από τον ίδιο, σε ένα εντελώς homemade concept! Ελπίζω να το τραγουδήσετε και να λικνιστείτε στους ρυθμούς του. Να έχουμε όλοι ένα υπέροχο καλοκαίρι και εύχομαι καμία αγάπη να μην μείνει... "αδέσποτη"».

Δείτε το βίντεο:





Στίχοι



Αδέσποτο σκυλί

Μέρα και νύχτα μες στους δρόμους,

Σαν το αδέσποτο σκυλί, ψάχνω να βρω λίγη αγάπη, ένα χάδι και στοργή.

Ψάχνω να βρω λίγη αγάπη ένα χάδι και στοργή

Δεν αντέχω να γυρίζω πια σαν το αδέσποτο σκυλί.

Όμως δεν είμαι το σκυλάκι σου να με τραβάς εδώ κι εκεί.

Έρχομαι γιατί σε γουστάρω και σε αγαπώ πολύ

Έρχομαι γιατί σε γουστάρω και σε αγαπώ πολύ, όμως δεν είναι το σκυλάκι σου να με τραβάς εδώ κι εκεί.

Εγώ δε φεύγω από το πλάι σου μα ούτε βάζω υπογραφή

Δεν σου γαβγίζω δεν δαγκώνω,

Κρατά για σένα το λουρί!

Δεν σου γαβγίζω δε δαγκώνω, κρατά για σένα το λουρί

Εγώ δεν είμαι το σκυλάκι σου

να με τραβάς εδώ κι εκεί!

Δεν αντέχω να γυρίζω πια σαν το αδέσποτο σκυλί, πάρε με στην αγκαλιά σου και φίλα με ως το πρωί!

Πάρε με στην αγκαλιά σου και φίλα με ως το πρωί

Δεν αντέχω να γυρίζω πια σαν το αδέσποτο σκυλί (Χ2)

Σαν το αδέσποτο σαν το αδέσποτο σαν το αδέσποτο σκυλί (Χ2)

Αδέσποτο σκυλί………

Credits:



Τραγούδι: Κατερίνα Παπουτσάκη

Στίχοι / Μουσική: Τάκι Τσαν

Eνορχήστρωση: Γιώργος Λαιμός

Παραγωγή, Mίξη: Γιώργος Λαιμός (Lemos) @Makryrahi studios

Mastering: Matthias Heinstein

Οι φωνές ηχογραφήθηκαν στο Dudu Loft από τον Δημήτρη Καλαμαρά aka Μήτσιο 2

Πλήκτρα: Χρήστος Θεοφιλόπουλος aka Chris Phil

Κιθάρα: Νικόλας Σπάτουλας

Κοντραμπάσο: Δημήτρης Κουλεντιανός

Κέλτικη Άρπα: Δημήτρης Λιλής

Βιετναμέζικο Μονόχορδο (A’bel): Θανάσης Δισμανίτης

Beats and Μoods: Γιώργος Λαιμός

Ευχαριστούμε τον Πέτρο Σακελλίου για το μουσικό mojo και μπρίο του, που μοιράζεται απλόχερα.



Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Χάρης Κούσιος

Studio Γυρίσματος: Πάνος Γιαννακόπουλος

Στο video clip παίζουν οι: Κατερίνα Παπουτσάκη, Χάρης Κούσιος, Λήδα Καπνά, Σοφία Καλπενίδου, Κωνσταντίνος Βασιλείου

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Hair Artist: Κωνσταντίνος Βασιλείου

Φωτογράφος εξωφύλλου: Πάνος Γιαννακόπουλος

Επιμέλεια εξωφύλλου: Act Creative Studio

Project Management & Backstage Curator: Κορίνα Λαγουδάκη

Marketing strategy & Communication: My Ukiyo

Ευχαριστίες: Πάνος Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Σέρφας, Dope Roasting CO, The C Edition, Memorabilia Lovers