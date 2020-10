Η Κατερίνα Πολέμη στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 21.00 η Eλληνοβραζιλιάνα συνθέτις και ερμηνεύτρια Κατερίνα Πολέμη έρχεται στον Φάρο για μια ιδιαίτερη συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για το ΚΠΙΣΝ.



Μαζί με τον Πέτρο Βαρθακούρη (κοντραμπάσο, κιθάρα) και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο (τρομπέτα, φλικόρνο) επιλέγει χαρακτηριστικές στιγμές από τις βραβευμένες μουσικές της για το θέατρο και τον κινηματογράφο (Ευρυδίκη, Μεγάλη Χίμαιρα, Μικρά Αγγλία, Γιούγκερμαν, Λυσιστράτη), μαζί με επιλογές από τη δισκογραφία της και διασκευές σε αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια.



Γεννημένη στο Λονδίνο η Κατερίνα Πολέμη συστήθηκε στο κοινό το 2011 με το ντεμπούτο άλμπουμ της Spread the Music not the Name. Το άλμπουμ έλαβε εξαιρετικές κριτικές και η Πολέμη ξεκίνησε μια μεγάλη σειρά συναυλιών σε Ελλάδα, Βραζιλία και Αμερική, από μικρά τζαζ club μέχρι το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και το Boston Symphony Hall στη Βοστώνη. To 2013 έκανε αίσθηση με την πρωτότυπη μουσική της για την ταινία Μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη, ενώ έχει γράψει μουσική και για πλήθος θεατρικών παραστάσεων.



Τελευταία δουλειά της, η μουσική για την παράσταση Λυσιστράτη σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου που παρουσιάστηκε εφέτος το καλοκαίρι στην Επίδαυρο, στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ.



Με σπουδές στο περίφημο Berklee College of Music της Βοστώνης, η Κατερίνα Πολέμη έχει δημιουργήσει τον δικό της χαρακτηριστικό ήχο συνενώνοντας ιδανικά την ελληνική και τη βραζιλιάνικη παράδοση με στοιχεία της τζαζ και της neo-folk, καταλήγοντας σε ένα κολάζ ήχων από όλο τον κόσμο με αυτοσχεδιαστική διάθεση, θεατρικότητα και αυθορμητισμό.



Συντελεστές:



Κατερίνα Πολέμη: φωνή, κιθάρα, πιάνο, ενορχηστρώσεις

Πέτρος Βαρθακούρης: κοντραμπάσο, κιθάρα

Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα, φλικόρνο



Info

Εισιτήρια €5.



Προπώληση εισιτηρίων στα ταμεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ticket services.



Παρακολουθήστε τις συναυλίες της ενότητας Jazz Chronicles ζωντανά στο snfcc.org καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC και στο κανάλι του στο YouTube.