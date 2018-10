Η Kesha μιλά για αλλαγή στο τραγούδι της ταινίας «On the Basis of Sex» με θέμα τη δικαστή RGB

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ράπερ και συνθέτιδα Kesha κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με τίτλο «Here Comes the Change» (Εδώ έρχεται η αλλαγή) το οποίο έγραψε για την ταινία «On the Basis of Sex» με θέμα τη ζωή της Ρουθ Μπάντερ Γκίνσμπουργκ, μέλους του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.



Η Kesha στην ακουστική μπαλάντα τραγουδά για την ενδυνάμωση, για τη συνεισφορά στο κοινό καλό και την πρόκληση αλλαγών.



Παρά το γεγονός ότι η Kesha έγραψε το τραγούδι για την ταινία που επικεντρώνεται στο πρώτο της σκέλος στην επί δεκαετίες πάλη για την ισότητα των φύλων, δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κάποιος ότι οι λέξεις ταιριάζουν και στο σημερινό πολιτικό κλίμα.



Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν και το θέμα της ταινίας είναι σαφώς αρκετά σχετικό και το 2018.



Στο φιλμ «On the Basis of Sex» που θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου, η Φελίσιτι Τζόουνς ως νεαρή Γκίνσμπουργκ μαζί με τον σύζυγό της Άρμι Χάμερ επιχειρεί να καταπολεμήσει αιώνες διακρίσεων με βάση το φύλο σε υπόθεση ενώπιον του αμερικανικού εφετείου.



Η σκηνοθέτις της ταινίας Μίμι Λέντερ, βοήθησε να επιστρατευθεί η Kesha για να γράψει το «Εδώ έρχεται η αλλαγή», σύμφωνα με το Rolling Stone. «Ήθελα να γράψει αυτό το τραγούδι, επειδή η παθιασμένη φωνή της και το τεράστιο ταλέντο της μεγιστοποιούν τις επιταγές για κοινωνική δικαιοσύνη, για τις οποίες η Ρουθ Μπάντερ Γκίνσμπουργκ συνεχίζει να αγωνίζεται για κάθε μέρα» δήλωσε η Λέντερ.



«Ήταν σημαντικό για τις δυο μας να είναι αυτό το τραγούδι όχι μόνο ένας ύμνος σε όλα όσα πέτυχε η Ρουθ Μπάντερ Γκίνσμπουγκ, αλλά και μια συγκλονιστική κραυγή για το πόση περισσότερη αλλαγή θα έρθει ακόμα».



Η Γκίνσμπουργκ έγινε μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 1993 από τον Μπιλ Κλίντον και είναι μια από τις τρεις γυναίκες του ανώτατου δικαστικού οργάνου.



Η RBG, όπως είναι γνωστή στις ΗΠΑ, ξεκίνησε τις σπουδές της σε μια εποχή όπου οι γυναίκες ήταν ελάχιστες στα αμφιθέατρα, ακόμη και στις ΗΠΑ. Σπούδασε στο Χάρβαρντ και στο Κολούμπια. Κανένα δικηγορικό γραφείο, όμως, στη Νέα Υόρκη, δεν ήθελε να την προσλάβει.



Από το 1972 ως το 1978 η RBG πήρε πολλές φορές τον λόγο εναντίον της σεξιστικής συμπεριφοράς, κέρδισε πέντε δίκες, επιφέροντας ρήγματα στην πατριαρχική, αμερικανική κοινωνία.



Τη δεκαετία του 1970 ως νεαρή δικηγόρος υποστήριξε υποθέσεις διακρίσεων λόγω φύλου ενώπιον των ομοσπονδιακών δικαστηρίων των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου). Το έργο της οδήγησε άμεσα σε αρκετές αλλαγές στη νομοθεσία, ακόμη και στο Σύνταγμα των ΗΠΑ.



Το μουσικό βίντεο τελειώνει με μία ρήση της Ρουθ Μπάντερ Γκίνσμπουργκ: «Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».