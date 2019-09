Η Kimbra στο Gazarte

Η Enter Events παρουσιάζει την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά στην Ελλάδα την superstar ερμηνεύτρια και μουσικό φαινόμενο Kimbra! Τη βραδιά εκείνη τo Main Stage του Gazarte θα υποδεχτεί μια από τις καλύτερες φωνές της τελευταίας δεκαετίας παγκοσμίως.

Πολυβραβευμένη σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία με καθολική αναγνώριση σε όλο τον πλανήτη, κάτοχος 2 βραβείων Grammy, φωνή της παγκόσμιας επιτυχίας "Somebody That You Used To Know" στο πλευρό του Gotye, με 3 Album στο ενεργητικό της αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες της Ωκεανίας τα τελευταία χρόνια.

Η αιθέρια κι αισθησιακή φωνή της με τη συνοδεία κιθάρας, πιάνου και κοντραμπάσου θα σας αιχμαλωτίσει σ’ ένα ατελείωτο ταξίδι απόλαυσης του νου!

Η Kimbra έρχεται να μας παρουσιάσει κυρίως την τελευταία της δουλειά, το album Primal Heart, που κυκλοφόρησε πέρσι καθώς και άλλες της επιτυχίες. Ο δίσκος αποτελεί ένα ηχητικό σύνολο όπου χωρίς να αφήνει πίσω της τα στοιχεία που την έχουν κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο, υιοθετεί μια πιο minimal προσέγγιση.

Η Kimbra στην καριέρα της συνδυάζει pop με κλασσικό R&B, jazz και μιούζικαλ rock στοιχεία. Οι επιρροές της ποικίλουν από Prince και Minnie Riperton έως Björk και Jeff Buckley.

Opening Act: Daphne and the Fuzz

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30

Gazarte - Main Stage

Βουτάδων 32-34 Τηλέφωνο: 2103452277, 2103460347

29 Σεπτεμβρίου 2019

20:30



Εισιτήρια



Προπώληση: Όρθιοι - 15€ | Ζώνη Γ’ - 19€ | Ζώνη Β’ - 25€ | Ζώνη Α’ - 29€

Ταμείο: Όρθιοι - 17€ | Ζώνη Γ’ - 21€ | Ζώνη Β’ - 27€ | Ζώνη Α’ - 31€