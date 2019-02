Οι Koza Mostra για μία μοναδική βραδιά στο Faust

Οι Koza Mostra επιστρέφουν την Παρασκευή,1 Μαρτίου στην Αθήνα και στο Faust Bar-Theatre-Arts, παρουσιάζοντας ένα live αντάξιο της δυναμικής τους, ως ένα από τα πιο δημοφιλή και εκρηκτικά συγκροτήματα της Ethnic/Rock σκηνής.

Μαζί τους ο Γιάννης Ζουγανέλης.



Στα decks η Dj Spery.

Η ιστορία, όπως είναι πλέον γνωστό, ξεκινά από τον μουσικοσυνθέτη Ηλία Κόζα το 2012, που δίνει όνομα στο group και δημιουργεί ένα μοναδικό μουσικό κράμα. Το 2013 κυκλοφορούν το πρώτο τους album με τίτλο «Keep Up the Rhythm», το οποίο γίνεται πολυπλατινένιο, πουλώντας πάνω από 130.000 αντίτυπα. Την ίδια χρονιά συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού «Eurovision», παρέα με τον Αγάθωνα Ιακωβίδη και το «Alcohol is Free», όπου κερδίζουν την 6η θέση.



Η συνέχεια …ιδανική!





Το 2015, επιλέγονται από τον Μίκη Θεοδωράκη για να ερμηνεύσουν το έργο του, με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, κάνοντας την αρχή με τον «Λεβέντη», ο οποίος αποσπά διθυραμβικές κριτικές.



Παράλληλα κυκλοφορούν την «Γιορτή» που γίνεται το τραγούδι τίτλων ελληνικής σειράς "Εθνική Ελλάδος" του Γιώργου Καπουτζίδη. Το 2016 το «Alcohol is Free» γίνεται μέρος της μεγαλύτερης και διασημότερης Balkan / Ethnic συλλογής παγκοσμίως «Balkan Beats Collection».

Μέχρι σήμερα, οι Koza Mostra έχουν συμμετάσχει στα σπουδαιότερα festival της Ελλάδας και του εξωτερικού στα οποία μοιράστηκαν το stage με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως: Iron Maiden, Judas Priest, Gogol Bordello, Goran Bregovic, Dubioza Kolektiv, Kultur Shock, La Pegatina, The Locos, Die Antwoord, Panic at the Disco, Madness, Bad Manners, Enter Shikari, Hollywood Undead, Skindred, HIM, Guano Apes, Transglobal Underground, Vinicio Capossela, Dub Pistols, Sérgio Godinho, Fanfare Tirana κ.α.



Αυτό το διάστημα οι Koza Mostra πραγματοποιούν συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό και προετοιμάζουν το τρίτο τους άλμπουμ, στα πλαίσια του οποίου ετοιμάζουν μια συνεργασία με τους παγκοσμίου φήμης Gogol Bordello σε ένα τραγούδι που θα συζητηθεί αρκετά.



Είμαστε οι Koza Mostra:



Ηλίας Κόζας | Φωνή – Κιθάρα



Δημήτρης Χριστώνης | Μπάσο



Τάσος Κορκόβελος | Πλήκτρα – Samples



Τάσος Γκέντζης | Σαξόφωνο – Φωνητικά



Πέτρος Λαγόντζος | Κιθάρα – Φωνητικά



Μπάμπης Πετσίνης | Ντραμς



Λεωνίδας Κατσένης | Ηχοληψία

Ημερομηνία: Παρασκευή 1 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 22:00

Τιμή εισόδου:7€ (χωρίς ποτό)



Πληροφορίες – Κρατήσεις:



Faust



Τ. 210 3234095