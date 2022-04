Η Lady Gaga θα τραγουδήσει στα Βραβεία Grammy 2022

Η Lady Gaga θα τραγουδήσει στη σκηνή των Βραβείων Grammy 2022 στο «MGM Grand Garden Arena» του Λας Βέγκας την Κυριακή 3 Απριλίου.

Αυτή θα είναι η επόμενη εμφάνιση της Lady Gaga στα Βραβεία Grammy μετά την τελετή απονομής του 2019 όπου ερμήνευσε το «Shallow» με τη συνοδεία των συνδημιουργών του τραγουδιού, Mark Ronson, Andrew Wyatt και Anthony Rossomando.

Η Lady Gaga είναι μία από τις καλλιτέχνιδες που εμφανίζονται πιο συχνά στα Βραβεία Grammy από τότε που εμφανίστηκε στο μουσικό προσκήνιο πριν από σχεδόν 15 χρόνια.

Άνοιξε την τελετή απονομής του 2010 με μια συνεργασία με τον Elton John στα τραγούδια της «Poker Face» και «Speechless» και στο κλασικό «Your Song». Την επόμενη χρονιά, ερμήνευσε την επιτυχία της «Born This Way». Το 2015, η Lady Gaga και ο Tony Bennett ερμήνευσαν το τραγούδι «Cheek to Cheek» του ομώνυμου άλμπουμ της.

Την αξιοσημείωτη ευελιξία της Lady Gaga υπογραμμίζει το εύρος των καλλιτεχνών με τους οποίους έχει εμφανιστεί στα Βραβεία Grammy όλα αυτά τα χρόνια, εκτός από τον Elton John και τον Tony Bennett.

Το 2016, η Lady Gaga και ο Nile Rodgers παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στον David Bowie. Την επόμενη χρονιά, ένωσε τις δυνάμεις της με τους Metallica για να ερμηνεύσει το τραγούδι τους «Moth Into Flame». Το 2018, παρουσίασε μαζί με τον Mark Ronson το «Joanne» και το «Million Reasons».

Στα φετινά Βραβεία Grammy, η Lady Gaga είναι υποψήφια για πέντε βραβεία μαζί με τον Tony Bennett, με τον οποίο συνεργάστηκε το προηγούμενο φθινόπωρο στο άλμπουμ «Love For Sale».

Το δεύτερο κοινό τους άλμπουμ, «Love For Sale», είναι υποψήφιο για το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ, ενώ το τραγούδι τους «I Get A Kick Out of You» είναι υποψήφιο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, την Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Συγκρότημα και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2022 θα τραγουδήσουν επίσης καλλιτέχνες όπως οι BTS, η Billie Eilish, η H.E.R., ο J Balvin και η María Becerra, ο John Legend, ο Jon Batiste, ο Justin Bieber με τους Giveon και Daniel Caesar, ο Lil Nas X και ο Jack Harlow, ο Nas, η Olivia Rodrigo και οι Silk Sonic, μεταξύ άλλων.

Οικοδεσπότης των Βραβείων Grammy θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο κωμικός Τρέβορ Νόα.

It’s giving… GAGA. ✨ You didn’t think we’d show up to Vegas without her did you?



Watch @ladygaga’s performance at the #GRAMMYs, April 3 on @CBS. 🎵 pic.twitter.com/OWdn2Zi7dB