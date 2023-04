Η Λάνα Ντελ Ρέι στο Φεστιβάλ Hyde Park του Λονδίνου

Η Λάνα Ντελ Ρέι θα είναι το πρώτο όνομα στο Μουσικό Φεστιβάλ Hyde Park του Λονδίνου αυτό το καλοκαίρι.



Η τραγουδίστρια του «Born to Die» θα εμφανιστεί στο BST (British Summertime) Hyde Park στο κέντρο του Λονδίνου, το οποίο γιορτάζει τη 10η επέτειό του, στις 9 Ιουλίου.



Το BST Hyde Park είναι σειρά συναυλιών που διοργανώνεται δύο ή τρία Σαββατοκύριακα κάθε καλοκαίρι με πολλούς καλλιτέχνες.



Η Λάνα Ντελ Ρέι θα συνοδεύεται από ειδικούς προσκεκλημένους στη συναυλία, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.



Πρόσφατα επέστρεψε στα μουσικά δρώμενα με το τελευταίο της άλμπουμ, «Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd», το οποίο θα συμπεριλάβει στη συναυλία της στο Hyde Park.



Στο Φεστιβάλ BST Hyde Park θα συμμετάσχουν επίσης οι Pink, Guns N Roses, Take That, Blackpink, Bruce Springsteen και Billy Joel, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών.

Δείτε το βίντεο: