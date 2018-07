Η ΛελέΚιος Φιέστα επιστρέφει στις 4 και 5 Αυγούστου 2018!

Το μοναδικό μουσικό φεστιβάλ της περιοχής που άνοιξε τις πύλες του θρυλικού εργοστασίου «Πελαργός» στην Νέα Κίο τον Αύγουστο του 2016, είναι έτοιμο να πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.







Πάντοτε με γνώμονα την επιθυμία μας να προσφέρουμε μια υπέροχη φεστιβαλική εμπειρία στους τομείς της διοργάνωσης και της παραγωγής προσπαθούμε ταυτόχρονα να παρουσιάσουμε και ένα μοναδικό από άποψη ποιότητας αλλά και … ποικιλίας lineup!





Το Σάββατο 4 Αυγούστου θα επισκεφτεί την περιοχή μας ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου με τον Σωκράτη Μάλαμα! Οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί πραγματοποίησαν Την συνεργασία που θα συζητιέται για πολλά χρόνια ακόμα, και πλαισιωμένοι από μια εξαιρετική ομάδα σπουδαίων μουσικών (Φώτης Σιώτας, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Αντωνιάδης, Αποστόλης Γιάγκος, Δημήτρης Λάππας, Νίκος Μαγνήσαλης, Κώστας Παντέλης, Γιάννης Παπατριανταφύλλου, , Κυριάκος Ταπάκης) αναπτύσσουν στην σκηνή όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν αναδείξει τις ζωντανές εμφανίσεις τους σε απίστευτες, μοναδικές και σχεδόν πάντοτε…. Sold out! Την βραδιά θα ανοίξουν οι καταπληκτικοί Social Waste... Μας φέρνουν, το «hip hop της μεσογείου» σε μία πρωτότυπη μίξη με λύρες, ντραμς, λαούτα για μία εκρηκτική live εμφάνιση!





Την Κυριακή 5 Αυγούστου το Λελέκι ανεβάζει την ένταση κατακόρυφα… Το stage καταλαμβάνουν δύο μεγαλοπρεπείς μπάντες της εγχώριας hard rock σκηνής. Οι μοναδικοί Vodka Juniors σε ορμητικούς Ska – punk - hardcore ρυθμούς και σαρωτική τρέλα, συναντούν επί σκηνής τους αδιαμφισβήτητους ηγέτες του stoner rock ήχου Planet of Zeus και αναμένεται χαμός!! Το line up συμπληρώνουν μερικές από τις πιο υποσχόμενες μπάντες της εγχώριας σκηνής: οι Breath After Coma, οι The Mighty N και οι Big Nose Attack!





Επίσης, όπως κάθε χρόνο, και τις δύο ημέρες στο χώρο του φεστιβάλ θα πραγματοποιείται συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις ανάγκες του αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Παντοπωλείου Πολιτών Άργους.







Σας περιμένουμε όλους στην μεγαλύτερη Φιέστα του φετινού καλοκαιριού!













Σάββατο 4/08 Θανάσης Παπακωνσταντίνου/ Σωκράτης Μάλαμας/ Social Waste :





Κυριακή 5/08 Vodka Juniors/ Planet of Zeus/ Breath After Coma/ The Mighty N / The Big Nose Attack

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο «Πελαργός» στο 4ο χλμ. της παραλιακής οδού Ναυπλίου – Νέας Κίου, ενώ φέτος θα περιλαμβάνει και παράλληλη εικαστική έκθεση μίας ομάδας καλλιτεχνών και χειροτεχνών («Σύζευξης Δημιουργών») από την περιοχή της Αργολίδας. Κεραμικά ,γλυπτά καθώς και έργα ζωγραφικής και φωτογραφίες πλημμυρίζουν την είσοδο του φεστιβάλ!Οι τιμές των εισιτηρίων για την φετινή ΛελέΚιο Φιέστα διαμορφώνονται ως έξης :Προπώληση(τα πρώτα 1000 εισιτήρια) : 13€Ταμείο : 15€Προπώληση(τα πρώτα 750 εισιτήρια) : 10€Ταμείο : 12€Περιορισμένα εισιτήρια διημέρου : 20€Ηλεκτρονική προπώληση στις παρακάτω διευθύνσεις :Διημέρου : https://www.eventbrite.com/e/lelekios-fiesta-weekend-pass-tickets-47812993952?aff=erelpanelorg1η Μέρα : https://www.eventbrite.com/e/lelekios-fiesta-day-1-tickets-478126168242η Μέρα : https://www.eventbrite.com/e/lelekios-fiesta-day-2-tickets-47812869580Σημεία Προπώλησης :Ναύπλιο :• Indie Shop( Δισκοπωλείο) : Πλαπουτα 23 ,πλατεία Αγίου Γεωργίου, 2752026941 https://www.facebook.com/pages/INDIE-SHOP/550140331833288?pnref=lhc• Αλλοτινόν (Καφέ-Μπαρ) : Βασιλέως Κωνσταντίνου 19, 2752096150https://www.facebook.com/pg/allotino-cafe-pension-nafplio-147878393127/about/?ref=page_internalΆργος :• Beetle (Καφέ-Μπαρ) : Βασιλέως Αλεξάνδρου, 2751069386 https://www.facebook.com/Beetle-1737227586500450/Αθήνα :• Music Corner (Δισκοπωλείο) : Πανεπιστημίου 56 , 2103304000 https://www.facebook.com/musiccornerstore/Κόρινθος :• Artichoke (Καφέ- Μπαρ) : Πυλαρινού 68, 2741084233 https://www.facebook.com/Artichoke.Corinth/Τρίπολη :• Music Center (Δισκοπωλείο) : Γεωργίου Α΄ 3, 2710224545 https://www.facebook.com/Music-Center-1688366344754869/Άστρος :• Centro Café (Καφέ-Μπαρ) : Κεντρική Πλατεία, 2755023963 https://www.facebook.com/centroastros/Νέα Κίος :• Γνώση (Βιβλιοπωλείο) : Πλατεία, 2751052424