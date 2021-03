Η Linda Ronstadt πώλησε τον κατάλογό της στον Iconic Artists Group

Μετά τους Beach Boys και τον David Crosby, η Linda Ronstadt έγινε η επόμενη καλλιτέχνις που πώλησε τον κατάλογό της στη νέα εταιρεία του Irving Azoff, τον Iconic Artists Group. Η συνεργασία του ομίλου με τη Ronstadt, τον εδώ και πολλά χρόνια μάνατζέρ της, τον John Boylan και την προσωπική της βοηθό, την Janet Stark έχει στόχο να διατηρήσει στην ψηφιακή εποχή την κληρονομιά μιας από τις πλέον ευπώλητες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών: συνεργασίες με υπηρεσίες streaming και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επανεκδόσεις άλμπουμ, επετείους και άλλα.

Η εταιρεία του Azoff ανακοίνωσε τη συμφωνία λίγο μετά τη βράβευση του ντοκιμαντέρ για τη Ronstadt «The Sound of My Voice» με Grammy για Best Music Film. Το φθινόπωρο του 2022, η Ronstadt θα κυκλοφορήσει το «Feels Like Home: A Song for the Sonoran Borderlands», βιβλίο για τις μεξικανικές ρίζες της.

«Το να μας εμπιστευτούν η Linda και ο John να έχουμε την τιμή να προωθήσουμε περαιτέρω τη δουλειά της είναι μια από τις στιγμές της καριέρας μου που με ικανοποιούν περισσότερο» δήλωσε, μιλώντας στο περιοδικό Rolling Stone, o Irving Azoff. «Το ταλέντο της Linda είναι απαράμιλλο, αλλά η κληρονομιά της είναι το κουράγιο και η αφοσίωσή της να κάνει σημαντική μουσική σε διάφορα μουσικά είδη. Πάση θυσία, θα διατηρήσουμε για την ίδια αυτή την κληρονομιά. Ευχαριστώ, Linda και John. Δεν θα σας απογοητεύσουμε».

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτήν τη συνεργασία. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να είμαι μαζί με τον Irving Azoff, την ομάδα του και την οικογένεια σπουδαίων καλλιτεχνών που έχει δημιουργήσει, πολλοί από τους οποίους είναι εδώ και χρόνια φίλοι και συνάδελφοί μου. Νιώθω σαν στο σπίτι μου» πρόσθεσε η Linda Ronstadt.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ