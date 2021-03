Η «λίστα με 44 τραγούδια για το ντους» του Μπαράκ Ομπάμα

Ο Μπαράκ Ομπάμα μοιράζεται μερικές από τις μουσικές του επιλογές και αυτήν τη φορά στοχεύει να τραγουδήσουν όλοι στο ντους.

Στην πιο πρόσφατη έκδοση του podcast του «Renegades: Born in the USA», ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον συμπαρουσιαστή, Μπρους Σπρίνγκστιν ότι έχει την τάση να τραγουδά, ενώ κάνει ντους.

«Τραγουδάω στο ντους, τραγουδάω έξω από το ντους. Δεν ντρέπομαι να τραγουδάω» είπε στον Μπρους Σπρίνγκστιν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Οι κόρες μου και η σύζυγός μου μερικές φορές με κοιτούν με αποδοκιμασία» πρόσθεσε.

Για να υποστηρίξει τη συνήθεια του να τραγουδάει στο ντους, ο Μπαράκ Ομπάμα κοινοποίησε τη λίστα με 44 τραγούδια για το ντους στο Spotify.

Έχει συμπεριλάβει εκλεκτικές επιλογές τραγουδιών και εννέα τραγούδια του Σπρίνγκστιν, συμπεριλαμβανομένων τόσο της έκδοσης στούντιο όσο και μιας ζωντανής ηχογράφησης του «Born in the USA».

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης επιτυχίες των Μάρβιν Γκέι, Μπομπ Ντίλαν, Πάτι Σμιθ, Κέντρικ Λαμάρ, Έλβις Πρίσλεϊ, Ρέι Τσαρλς, Μπίλι Χόλιντεϊ, Νάταλι Κόουλ, Ντόνα Σάμερ, Fleetwood Mac, The Beatles, Bats for Lashes, Public Enemy, The Pointer Sisters, The Roots, δύο τραγούδια της Αρίθα Φράνκλιν κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ