Η Little Simz κέρδισε το βραβείο Mercury 2022 για το τέταρτο άλμπουμ της, «Somely I Might Be Introvert».

Η 28χρονη ράπερ και ηθοποιός από το βόρειο Λονδίνο ήταν η μοναδική υποψήφια για δεύτερη φορά, καθώς είχε διεκδικήσει το μουσικό βραβείο με το τρίτο της άλμπουμ, «Grey Area» το 2019.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο στο Eventim Apollo του Λονδίνου, το βράδυ της Τρίτης, η Simz, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Simbiatu Ajikawo αρχικά έμεινε άφωνη και στη συνέχεια τόνισε: «Είμαι πολύ συγκλονισμένη, είμαι πολύ ευγνώμων. Θεέ μου σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την οικογένειά μου εδώ, τους αγαπημένους μου εδώ. Θέλω να πω ένα τεράστιο "ευχαριστώ" για αυτό το απίστευτο, απίστευτο βραβείο. Θέλω να πω ένα "ευχαριστώ" στον αδερφό μου και στενό μου συνεργάτη, παραγωγό Inflo. Δημιουργήσαμε αυτό το άλμπουμ μαζί. Υπήρχαν στιγμές στο στούντιο που δεν ήξερα αν θα τελείωνα αυτόν το δίσκο... ».

British Rapper Little Simz wins Mercury Prize for the album 'Sometimes I Might Be Introvert' https://t.co/HRgrnZ2uEa pic.twitter.com/LnnnV18ZJp — Reuters (@Reuters) October 19, 2022

Η νεαρή ράπερ γεννήθηκε στο Λονδίνο από Νιγηριανούς γονείς καλλιτέχνες και ευχαρίστησε και τους συνυποψήφιούς της.

«Όλοι εσείς είστε απίστευτοι, όλοι κάναμε απίστευτα άλμπουμ, όλοι αλλάζουμε τις ζωές των ανθρώπων με τη μουσική μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, οπότε αυτό το βραβείο είναι πραγματικά για εμάς» είπε.

Το βραβείο, που απονέμεται στο καλύτερο βρετανικό ή ιρλανδικό άλμπουμ της Χρονιάς, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 25.000 αγγλικών λιρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ