Η Λορέτα Λιν με νέο άλμπουμ τον Μάρτιο

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, Λορέτα Λιν θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ τον Μάρτιο.

Η 88χρονη μουσικός της κάντρι ανακοίνωσε το άλμπουμ με τίτλο «Still Woman Enough» τη Δευτέρα.

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται νέα τραγούδια με τις Ρίμπα ΜακΕντάιρ, Κάρι Άντεργουντ, Μάργκο Πράις και Τάνια Τάκερ.

Οι Μακ Εντάιρ και Άντεργουντ ενώνουν τις φωνές τους με τη Λορέτα Λιν στο «Still Woman Enough». Η Πράις συμμετέχει στο «One's on the Way» και η Τάκερ στο «You't Woman Enough».

Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται επίσης νέες ηχογραφήσεις αρκετών από τα κλασικά τραγούδια της Λιν και διασκευές κλασικών της κάντρι, όπως το «I Saw the Light» και το «Keep on the Sunny Side».

«Από τις 19 Μαρτίου, το άλμπουμ είναι μια γιορτή των γυναικών και τέσσερις καταπληκτικές γυναίκες με συνοδεύουν σε αυτά τα νέα τραγούδια, @reba, @carrieunderwood, @missmargoprice, @thetanyatucker» αναφέρει η Λιν σε ανάρτησή της στο Instagram. «Ανυπομονώ να το ακούσετε! Το 2021 φαίνεται ήδη καλύτερο!».

Η τραγουδίστρια της κάντρι κοινοποίησε τρέιλερ για το άλμπουμ που προβάλλει το εξώφυλλο του άλμπουμ. Στο εξώφυλλο η Λορέτα Λιν φοράει ένα λευκό φόρεμα και κάθεται σε ένα θρόνο.

Το «Still Woman Enough» θα είναι το πρώτο της άλμπουμ από «Not't It Be Great», το οποίο κυκλοφόρησε το 2018.

Δείτε το τρέιλερ: