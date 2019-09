Οι Machine Head έρχονται στην Ελλάδα για δύο εμφανίσεις

Ένα από τα σπουδαιότερα Metal συγκροτήματα όλων των εποχών, οι θρυλικοί “Machine Head“, γιορτάζουν τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους album “Burn My Eyes” με δυο επετειακές συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι Machine Head ιδρύθηκαν το 1991 στο Όουκλαντ της Καλιφόρνια, από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Robb Flynn και τον μπασίστα Adam Duce. Καινοτόμοι αλλά και άξιοι συνεχιστές του thrash metal ιδιώματος, κατάφεραν τόσο να δημιουργήσουν τη δική τους σχολή, ενσωματώνοντας groove metal και nu metal στοιχεία στις πρώιμες κυκλοφορίες τους, όσο και να δώσουν νέα πνοή στον πιο παραδοσιακό metal ήχο με το album τους “The Blackening”, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και επελέγη ως άλμπουμ της δεκαετίας από το αγγλικό Metal Hammer το 2010.

Το πρώτο τους album με τίτλο “Burn My Eyes” κυκλοφόρησε το 1994 και επαναπροσδιόρισε τον σκληρο ήχο, εκτοξεύοντας τους Machine Head στην κορυφή και βάζοντας τα θεμέλια για την καθιέρωση τους ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της σύγχρονης Metal σκηνής. 25 χρόνια μετά, οι Machine Head γιορτάζουν αυτή την κυκλοφορία ορόσημο με μια επετειακή περιοδεία. Αυτές οι μοναδικές για ιστορία του συγκροτήματος εμφανίσεις, θα αποτελούνται από δυο μέρη συνολικής διάρκειας τριών ωρών, προσφέροντας στους φίλους του συγκροτήματος μια once in a lifetime εμπειρία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο coremag.gr!