Οι Mαneskin κέρδισαν το βραβείο Mtv Εma ως καλύτερο ροκ συγκρότημα

Μετά τη νίκη στην Eurovision, οι Maneskin κέρδισαν και το βραβείο Mtv Εma ως καλύτερο ροκ συγκρότημα. Στη Βουδαπέστη κατέκτησαν το βραβείο για την κατηγορία Best Rock και όπως γράφει ο ιταλικός τύπος «βρίσκονται, πλέον, στην κορυφή του κόσμου».

Είναι η πρώτη φορά που ένα ιταλικό συγκρότημα είναι υποψήφιο και κερδίζει διεθνές βραβείο στα Ema.

Mετά την νίκη στο Φεστιβάλ Ιταλικού Τραγουδιού του Σανρέμο, τον θρίαμβο στον φετινό διαγωνισμό της Γιουροβίζιον, την έναρξη της συναυλίας των Rolling Stones στις Ηνωμένες Πολιτείες, η νέα αυτή διάκριση γεμίζει με ικανοποίηση τους τέσσερις νέους καλλιτέχνες από την Ρώμη: τον Νταμιάνο, την Βικτόρια, τον Τόμας και τον Ήθαν.

📹 | Måneskin has won "Best Rock" category at the #MTVEMA, this was their speech to the people who thought that they wouldn't make It with their music. pic.twitter.com/bvASwd2wYT