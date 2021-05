Η Μαράια Κάρεϊ ευχαριστεί τον συνδημιουργό της σειράς «Pose»

Φαίνεται ότι η Μαράια Κάρεϊ είναι φανατική θαυμάστρια της σειράς «Pose». Καθώς οι θαυμαστές ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη σειρά του FX, έρχονται στο φως περισσότερες λεπτομέρειες για την τελευταία σεζόν.

Στο επεισόδιο 2, του τρίτου και τελευταίου κύκλου, ο Pray Tell – τον οποίο υποδύεται ο Μπίλι Πόρτερ - αποφασίζει με θάρρος να εισαχθεί σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αλκοολισμού, που τον ταλαιπωρεί. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σκηνής, η κλασική επιτυχία «Anytime You Need a Friend» της Κάρεϊ του 1994 ακούγεται στο παρασκήνιο.

Ο συνδημιουργός της σειράς, Αμερικανός σεναριογράφος και παραγωγός, Στίβεν Κάναλς, με ανάρτησή του στο Twitter αποκάλυψε γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο τραγούδι για το επεισόδιο.

«Ξέρετε ότι αγαπώ τη Μαράια Κάρεϊ. Και φυσικά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι το "Anytime You Need A Friend". Οπότε το χρησιμοποίησα στον τελευταίο κύκλο #PoseFX» έγραψε.

Η τραγουδίστρια απάντησε στο tweet του Κάναλς ευχαριστώντας τον που συμπεριέλαβε το τραγούδι στη σειρά.

«Και εγώ σ’ αγαπώ!!! Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που επέλεξες το "Anytime you need a friend" για τη σειρά» έγραψε η Μαράια Κάρεϊ.

Η σειρά «Pose» διαδραματίζεται τη δεκαετία του '80 στη Νέα Υόρκη σε μία εποχή που το AIDS εξαπλώνεται και η LGBTQ κοινότητα βρίσκεται σε κρίση και έχει ως θέμα την κουλτούρα του ballroom και του voguing.

