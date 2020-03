Οι Μάρεν Μόρις και Τόμας Ρετ προηγούνται στις υποψηφιότητες για τα βραβεία ACM

Οι τραγουδιστές Μάρεν Μορίς και Τόμας Ρετ και ο μουσικός παραγωγός Νταν Χαφ προηγούνται στις υποψηφιότητες για τα εφετινά βραβεία της Ακαδημίας της Κάντρι Μουσικής (Academy of Country Music Awards) καθώς είναι υποψήφιοι σε πέντε κατηγορίες.



Η τραγουδίστρια και δισκογραφική παραγωγός, Μάρεν Μορίς είναι υποψήφια στις κατηγορίες, Γυναίκα Καλλιτέχνης της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς, Μουσικό Γεγονός της Χρονιάς, και Συγκρότημα της Χρονιάς για τη συμμετοχή της στο γυναικείο τετραμελές γκρουπ, Highwomen.



Ο Τόμας Ρετ είναι υποψήφιος στις κατηγορίες Άλμπουμ της Χρονιάς, Μουσικό Γεγονός της Χρονιάς, Σινγκλ της Χρονιάς, ως παραγωγός της επιτυχίας των Lady Antebellum «What If I Never Get Over You».



Υποψήφιοι σε τέσσερις κατηγορίες είναι οι Τζάστιν Μπίμπερ και Dan + Shay, οι Old Dominion και ο Μπλέικ Σέλτον. Ο Καναδός superstar είναι υποψήφιος με τους Dan + Shay για την επιτυχία τους «10,000 Hours».



Ο ράπερ Lil Nas X διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία Μουσικό Γεγονός της Χρονιάς για το remix του «Old Town Road» με τον Billy Ray Cyrus.



Ο σούπερ σταρ της κάντρι, ο οποίος έχει 15 βραβεία της Ακαδημίας της Κάντρι Μουσικής θα είναι για πρώτη φορά παρουσιαστής της 55ης τελετής απονομής που θα πραγματοποιηθεί στη MGM Grand Garden Arena, στο Λας Βέγκας στις 5 Απριλίου.



Τα βραβεία της Ακαδημίας της Κάντρι Μουσικής γνωστά και ως βραβεία ACM, διεξήχθησαν για πρώτη φορά το 1966 για να τιμηθούν τα επιτεύγματα στη μουσική που ξεκίνησε από τις αγροτικές περιοχές του νότου των ΗΠΑ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ