Η Μαρία Κάλλας επιστρέφει στη σκηνή ως... ολόγραμμα

Η θρυλική ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας «επιστρέφει» στη σκηνή 45 χρόνια μετά μέσω της σύγχρονης ολογραφικής ψηφιακής τεχνολογίας και το κοινό έχει πλέον την ευκαιρία για μία πρωτόγνωρη εμπειρία:

Να την απολαύσει «ζωντανά» σε συναυλία. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας 2019, η Base Hologram και η Solist invent experiences παρουσιάζουν τη Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, στις 21:00, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος), ένα μοναδικό υπερθέαμα υψηλής τεχνολογίας, με τίτλο Callas in Concert-The Hologram Tour.



Αυτή η μοναδική εμπειρία θεάματος έρχεται στην Αθήνα για δύο ξεχωριστές βραδιές που θα συγκινήσουν και θα μαγέψουν το κοινό. Η παράσταση Callas In Concert προσφέρει στον θεατή τού σήμερα τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μία αναπαράσταση της μοναδικής ερμηνείας της Κάλλας επί σκηνής, αυτής που την ανέδειξε σε θρύλο της όπερας. Με αυτόν τον μοναδικά καινοτόμο και πρωτότυπο τρόπο μπορεί κανείς να ζήσει μία παράσταση της Ντίβας, να εκστασιαστεί -όπως οι προηγούμενες γενιές- από την ανυπέρβλητη ικανότητά της να συνδέεται με το κοινό της και να παρασυρθεί από την έμφυτη δραματουργία και το πάθος της, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.



Όλα αυτά με συνοδεία ζωντανής μουσικής από την ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που πλαισιώνει την παράσταση της μεγάλης ερμηνεύτριας, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Eímear Noone. H BASE Hologram, η κορυφαία εταιρεία δημιουργός περιεχομένου ζωντανής ψυχαγωγίας, αξιοποιεί την τεχνολογία των ολογραφικών ταινιών για την παραγωγή συναυλιών και ειδικεύεται στη δημιουργία θεαμάτων μέσω της ολογραφικής τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας μία φωτορεαλιστική, τρισδιάστατη απόδοση, δίνoντας στους θεατές τη δυνατότητα να συνδεθούν βιωματικά με το περιεχόμενο της ζωντανής παράστασης. Σημαντική συμβολή στη δημιουργία του project έχει η Warner Classics, διαθέτοντας όλες τις ηχογραφήσεις με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας που έχει στην κατοχή της.



Η Μαρία Κάλλας έχει αναμφίβολα αφήσει το στίγμα της στον κόσμο της όπερας ως η καλλιτέχνιδα που όρισε την έννοια «Ντίβα». Βρίσκεται μέχρι και σήμερα στη λίστα με τους πιο επιτυχημένους σε πωλήσεις τραγουδιστές κλασικής μουσικής και θεωρείται η σπουδαιότερη σοπράνο στην ιστορία της μουσικής. Το 2007, τα βραβεία Grammy τής απένειμαν το Lifetime Achievement Award και την ίδια χρονιά ψηφίστηκε από κοινό και κριτικούς του BBC Music Magazine ως η μεγαλύτερη σοπράνο στον κόσμο. Πέντε χρόνια αργότερα, στη λίστα των επιτυχιών της ήρθε να προστεθεί και η ένταξή της στο Hall Of Fame του περιοδικού Gramophone, του Νο.1 εντύπου κλασικής μουσικής που εκδίδεται στο Λονδίνο από το 1923.



Η μεγάλη παραγωγή Callas In Concert, έχοντας ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο και έχοντας φιλοξενηθεί σε μερικά από τα πιο εμβληματικά μουσικά θέατρα όπως στην English National Opera στο Λονδίνο, τη Salle Pleyel στο Παρίσι, το Θέατρο Bozar στις Βρυξέλλες κ.ά., έρχεται και στην Αθήνα μόνο για δύο παραστάσεις, αφιερωμένες στην κορυφαία του είδους.