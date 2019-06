Η Μαριώ και η Ντένια Κουρούση στο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ

Όταν την ρωτήσανε τι την έφερε στον κόσμο του τραγουδιού, απάντησε «το ρεμπέτικο τραγούδι από το γραμμόφωνο και ο πατέρας μου που ήταν μουσικός», αλλά και «τα σμυρνέικα που τα άκουγα από την κούνια μου γιατί τα τραγούδαγε η μάνα μου».



Αυτός είναι ο κόσμος της Μαριώς. Το ρεμπέτικο τραγούδι. Που το υπηρετεί με συνέπεια περισσότερο από 50 χρόνια.



Γνήσια ρεμπέτισσα και μια από τις εκφραστικότερες εκπροσώπους του είδους, η Μαριώ δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια τη δική της μικρή ιστορία.



Μαζί της η Ντένια Κουρούση μία από τις αξιολογότερες φωνές της γενιάς της και όχι μόνο. Αν και νέα, έχει αρκετά χρόνια παρουσίας στην ρεμπέτικη μουσική σκηνή και έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους μουσικούς του είδους.



Τις συνοδεύουν ο Δημήτρης Λίβανος, συνθέτης και μόνιμος συνεργάτης της Μαριώς τα τελευταία χρόνια, ο πιανίστας Παναγιώτης Παπαγεωργίου που υπογράφει και την ενορχήστρωση, ο Αντώνης Κουτελιέρης στην κιθάρα, ο Γιάννης Παππάς στο βιολί και ο Ισίδωρος Παπαγεωργίου στο μπάσο.

Μαριώ

Η Μαριώ, μια από τις εκφραστικότερες εκπροσώπους του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού, ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο σε ηλικία 13 χρόνων, τραγουδώντας και παίζοντας ακορντεόν δίπλα στον πατέρα της, που ήταν επίσης μουσικός. Πρωτοβγήκε στο πάλκο τραγουδώντας Θόδωρο Δερβενιώτη και Κώστα Βίρβο και είχε την τύχη να τραγουδήσει δίπλα στον Μάρκο Βαμβακάρη. Από τότε και μέχρι σήμερα υπηρετεί με συνέπεια και πάθος το τραγούδι που αγαπά και το «ταξιδεύει» τόσο ανά την Ελλάδα όσο και τον κόσμο μέσα από διεθνή φεστιβάλ στα οποία συμμετέχει.



Έχει σημαντική δισκογραφία με τραγούδια σμυρναίικα, ρεμπέτικα, λαϊκά και τραγούδια σύγχρονων δημιουργών που γράφτηκαν για τη φωνή της. Συμμετείχε στους δίσκους «Η Θεσσαλονίκη στα Ρεμπέτικα» και «Η Θεσσαλονίκη στα Ρεμπέτικα Νο 2», (οι πρώτες ανθολογήσεις ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών με θέμα τη Θεσσαλονίκη), «Σβήστα Όλα», «Πάμε Τσάρκα», «Ρεμπέτικο Τραγούδι 1935 – 1959», «Ο Αραμπάς», «Αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη».



Επίσης συμμετείχε ως κεντρική ερμηνεύτρια στην παρουσίαση ανθολογίας τραγουδιών των Καφέ-Αμάν με τίτλο «Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί», καθώς και στους δίσκους «Τακίμια», «Μικρές Αγγελίες», «The Grand Dame from Greece», «Τα Λαλεδάκια», «Στο Περιβόλι τ’ ουρανού», «Μπιτ Παζάρ».



Το 1999 επιλέχθηκε από τον συντονιστικό οργανισμό όλων των Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ Μουσικής του Κόσμου (European Forum Of World Music Festivals) ως η σημαντικότερη Περιοδεύουσα Καλλιτέχνις για το 1999 (Touring Artist of the Year). Την ίδια χρονιά ο δίσκος της “The Grand Dame From Greece” μπήκε στο Top 20 του European World Music Charts.