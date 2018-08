Οι «Maroon 5» πωλούν μουσικά όργανα και τον εξοπλισμό τους

Το δημοφιλές ποπ συγκρότημα από την Καλιφόρνια, «Maroon 5» προχωρά σε μαζική ανανέωση του μουσικού εξοπλισμού του και όσοι θαυμαστές τους επιθυμούν μπορούν να αποκτήσουν κάποια κομμάτια της ιστορίας τους.Μέσω του καταστήματος Reverb της Techno Empire πωλούνται μικρόφωνα, κιθάρες, και άλλα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν οι «Maroon 5» στη σκηνή των συναυλιών και κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων εδώ και δύο δεκαετίες, από την αρχή της καριέρας τους.«Χρησιμοποιήσαμε όλα αυτά τα μέσα όταν ήμασταν παιδιά, εργαζόμασταν σκληρά για να καθιερωθούμε ως μπάντα. Τώρα, βρισκόμαστε σε μια νέα φάση και πρέπει να απομακρύνουμε ό,τι δεν χρησιμοποιούμε πια για να εξασφαλιστεί χώρος για τον εξοπλισμό που θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε αυτό που έρχεται στη συνέχεια» δήλωσε το μέλος του συγκροτήματος Τζέσε Καρμάικλ, κιμπορντίστας και κιθαρίστας.«Αυτός ο εξοπλισμός ήταν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας και ελπίζω να τον αποκτήσουν μια ανερχόμενη μπάντα ή μουσικοί που μπορούν να τον κάνουν μέρος της δικής τους ιστορίας», είπε.Περίπου 200 κομμάτια της συλλογής των «Maroon 5» θα πωληθούν, όπως το ασύρματο μικρόφωνο του τραγουδιστή Άνταμ Λεβίν από την περιοδεία του 2007 για την προώθηση του άλμπουμ «It Won't Be Soon Before Long», σύμφωνα με το Page Six.Επίσης πωλούνται κιθάρες, μία 2003 Fender, επανέκδοση της Telecaster Thinline του 72, μία Guild Bluesbird της δεκαετίας του 1990, μία 2005 Fender Custom Shop Yuriy Shishnov Telecaster, κιθάρες Floyd Rose του Λεβίν και του Τζέιμς Βάλενταϊν και η Gibson Les Paul Jim Beam κιθάρα που χρησιμοποίησαν στην περιοδεία τους, όταν κυκλοφόρησε το «Songs About Jane».«Ή ο Άνταμ ή ο Τζέιμς αποφάσισαν να πετάξουν την κιθάρα στον αέρα στο τέλος ενός τραγουδιού. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι σε καλή κατάσταση για να παίξει ξανά κάποιος, αλλά είναι πολύ ωραία» ανέφερε ο Καρμάικλ.«Εργαλεία» παραγωγής μουσικής από τα πρώτα χρόνια των Maroon 5, όπως ένα Akai MPC4000, ένα keybord MiKo, και διάφορες θήκες μεταφοράς μουσικών οργάνων και εξοπλισμού με τη σφραγίδα του ονόματος της μπάντας θα πουληθούν επίσης.«Μου αρέσει η ιδέα οι θήκες να περνούν από τα χέρια διαφορετικών συγκροτημάτων» δήλωσε ο Καρμάικλ. «Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι έχουν κάποια ιστορία, καθώς οι μπάντες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο με αυτές».