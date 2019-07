Οι Metallica θα κυκλοφορήσουν εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο

Οι Metallica, το αμερικανικό heavy metal μουσικό συγκρότημα με τις αμέτρητες επιτυχίες εισέρχεται στον χώρο των εκδόσεων παιδικών βιβλίων.



Το συγκρότημα θα κυκλοφορήσει εικονογραφημένο βιβλίο, τα έσοδα από τις πωλήσεις του οποίου θα ενισχύσουν το ίδρυμα «All Within My Hands» που έχουν ιδρύσει τα μέλη των Metallica.



Το βιβλίο με τίτλο «The ABCs of Metallica» θα αφηγείται την ιστορία του γκρουπ από το Α έως το Ω και θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία και στο διαδίκτυο στις 26 Νοεμβρίου.



Το συγκρότημα περιέγραψε το βιβλίο στην ιστοσελίδα του: «Με ρίμες και εικόνες, το αλφαβητάριο ( ABCs) των Metallica ανατρέχει πίσω στην ιστορία της μπάντας από το Α έως το Ω! Κάθε γράμμα του αλφάβητου επισημαίνει μια στιγμή αυτού του ταξιδιού μας, από τις ημέρες του “Garage Days” έως το “Master of Puppets” αλλά και διασκεδαστικά στοιχεία για μας».



Για τη συγγραφή του «The ABCs of Metallica» οι Metallica συνεργάστηκαν με τον Howie Abrams, ενώ την εικονογράφηση ανέλαβε ο Michael «Kaves» McLeer, που είχε συμμετάσχει το 2012 στην έκθεση της μπάντας με τίτλο «Obey Your Master».



Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του συγκροτήματος- το 10ο της 38χρονης καριέρας τους - ήταν το «Hardwired ... to Self Destruct» του 2016, το οποίο πούλησε 5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και ήταν υποψήφιο για ένα Grammy. Το συγκρότημα έδωσε πρόσφατα δύο συναυλίες σε στάδια του Ηνωμένου Βασιλείου, τις οποίες ο Guardian χαρακτήρισε «metal masterclass διάρκειας δυόμισι ωρών ...».



Το ίδρυμα που έχουν δημιουργήσει οι Metallica, «All Within My Hands» υλοποιεί δράσεις για την καταπολέμηση της πείνας και την προώθηση της εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού στις οικονομικά αδύναμες κοινότητες.



Τον Σεπτέμβριο η μπάντα θα εμφανιστεί σε συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο με τίτλο «S & M2» στο Chase Center της αμερικανικής πόλης.



Με τη συναυλία γιορτάζονται τα 20 χρόνια από την ηχογράφηση το 1999 του άλμπουμ των Metallica, με τίτλο S&M, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο. Η ηχογράφηση των Metallica και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σαν Φρανσίσκο, έγινε στο θέατρο «Berkeley Community Theatre» υπό τη διεύθυνση του Μάικλ Κέιμεν.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ