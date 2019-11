Οι Metallica δωρίζουν 100.000 δολάρια για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια

Οι γίγαντες της heavy metal Metallica μέσω του ιδρύματός τους All Within My Hands Foundation δώρισαν 100.000 δολάρια συνεισφέροντας στις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.



Η ανθρωπιστική οργάνωση αποκάλυψε τη δωρεά μέσω επίσημης ανακοίνωσης στο Twitter της τετραμελούς μπάντας.



«Δυστυχώς για τρίτη χρονιά στη σειρά, οι κοινότητες που αποκαλούμε πατρίδα στην πολιτεία Καλιφόρνια βιώνουν την τραγωδία στον απόηχο των πυρκαγιών» αναφέρει η ανακοίνωση.



Το ίδρυμα All Within My Hands Foundation θα ήθελε να στηρίξει τους πληγέντες στη βόρεια και νότια Καλιφόρνια δωρίζοντας 100.000 δολάρια για να βοηθήσει στην ανακούφιση, σημειώνεται στην ανακοίνωση.



Η οικονομική βοήθεια θα διοχετευθεί στο Ταμείο Ενίσχυσης της Κομητείας Σονόμα και στο Ταμείο Ανακούφισης από τις Πυρκαγιές. Σύμφωνα με την μπάντα «και οι δύο οργανώσεις είναι προσηλωμένες στις προσπάθειες ανάκαμψης, βοηθώντας τους κατοίκους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις καταστροφικές πυρκαγιές να επιστρέψουν στην ομαλότητα».



Το ίδρυμα All Within My Hands ιδρύθηκε από τους Metallica τον Φεβρουάριο του 2017. Η οργάνωση συνεργάζεται με πολλές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, όπως το Feeding America και το American Association of Community Colleges.



Το όραμα των Metallica είναι να βελτιώσουν τις ζωές εκείνων που έχουν ανάγκη και έχουν στηρίξει το συγκρότημα στην καριέρα του εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ