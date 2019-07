Νέο άλμπουμ για την Αμερικανίδα ράπερ Missy Elliott

Η Αμερικανίδα ράπερ, τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και δισκογραφική παραγωγός Missy Elliott επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει νέο άλμπουμ.



Εφέτος την άνοιξη, η Melissa Arnette Elliott βρέθηκε ενώπιον πλήθους φοιτητών και καθηγητών Κολεγίου στη Βοστώνη, του Berklee College of Music. Ζήτησε ένα λεπτό να συγκεντρωθεί. Έκλεισε τα μάτια της, πήρε μια βαθιά ανάσα και τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν πάνω στο χαμογελαστό πρόσωπο της. Άνοιξε τα μάτια της. Άρχισε να μιλάει στους απόφοιτους, μεταξύ των οποίων ήταν και η ίδια, λίγο προτού ανακηρυχθεί σε επίτιμη διδάκτορα της Σχολής Μουσικής.



Στο νέο τεύχος του αμερικανικού Marie Claire, η Elliott η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης hip-hop που εισήλθε στο Hall of Fame των Συνθετών μίλησε για το διδακτορικό της στη μουσική, για την παιδική ηλικία της για τα χρόνια που έγραφε τραγούδια για τους Mary J. Blige, SWV και Faith Evans, και τελικά για τις Whitney Houston, Janet Jackson και Beyonce.



Όταν ρωτήθηκε για το πολυαναμενόμενο επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της, η ράπερ είπε ότι είναι καιρός οι τύποι του δρόμου να αρχίσουν να απολαμβάνουν πάλι τον χορό, όπως τις ημέρες του Soul Train. Η Elliot αποσαφήνισε ότι θέλει όποιος ακούει το επόμενο άλμπουμ της να σκέφτεται: «Δεν υπάρχει άλλη σαν την Missy. Καμία».



Η μουσική που δημιουργεί έγινε το καταφύγιό της. Η ζωή δεν ήταν εύκολη για την Elliott πριν από την κατάκτηση της δόξας. Στο ντοκιμαντέρ της Behind the Music του 2011 στο VH1 , η ίδια και η μητέρα της περιγράφουν λεπτομερώς πώς ο πατέρας της κακοποιούσε σωματικά τη σύζυγό του, καθώς και ότι ξάδερφος της ράπερ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν εκείνη ήταν οκτώ ετών. Στο τέλος, εγκατέλειψαν το σπίτι τους στο Πόρτσμουθ της Βιρτζίνια, όταν η Elliott ήταν 14. Όταν μιλά για τις επιθυμίες και τα όνειρά της για το μέλλον, η μητέρα της είναι πάντοτε σε αυτά.



Κατατάσσεται στις πέντε καλύτερες γυναίκες ράπερ όλων των εποχών. Ήταν 22 φορές υποψήφια για Grammy, έχει κερδίσει τέσσερα και έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. H Elliot άλλαξε τη χιπ-χοπ ηχητικά και οπτικά, με εφευρετικούς, πονηρούς στίχους, αβίαστη ροή και επηρέασε πολλούς καλλιτέχνες.



«Προχωρούσα, προχωρούσα, προχωρούσα» ανέφερε σημειώνοντας ότι δεν καταλάβαινε τότε το 1999 τον βαθμό καινοτομίας και δημιουργικότητας που έφερνε.



«Θέλω να μπορώ να ενθαρρύνω εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική και δεν γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που έχουν 452 ή 100 ακόλουθους μπορεί να είναι ταλαντούχοι. Θέλω να μην αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν ό,τι και όλοι οι άλλοι για να κερδίσουν την προσοχή. Να είναι ο εαυτός τους. Θα προχωρήσουν» τόνισε.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ