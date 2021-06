Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν γνωρίζει εάν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στη σκηνή

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε πως δεν έχει ιδέα εάν θα δώσει ποτέ ξανά παραστάσεις.

Η Σπίαρς, που δεν έχει εμφανιστεί σε κοινό από τα τέλη του 2018, έκανε τη δήλωση αυτή σε μια βιντεο-ανάρτηση στη σελίδα της στο Facebook, όπου απάντησε σε τρεις ερωτήσεις, τις οποίες, όπως είπε, έχουν θέσει οι θαυμαστές της.

«Είμαι έτοιμη να ξαναβγώ στη σκηνή ξανά; Θα βγω ξανά στη σκηνή;», είπε η 39χρονη Σπίαρς, σε ένα βίντεο που ανήρτησε την Πέμπτη.

«Δεν έχω ιδέα. Αυτή τη στιγμή διασκεδάζω, βρίσκομαι σε μεταβατική φάση στη ζωή μου και απολαμβάνω (χρόνο με) τον εαυτό μου», απάντησε.

Οι δηλώσεις της αυτές ακολουθούν τις επανειλημμένες εκκλήσεις από τους θαυμαστές της προκειμένου να τους καθησυχάσει ότι είναι καλά, μεταξύ θεωριών συνωμοσίας ότι την κρατούν ενάντια στη θέλησή της και ότι στέλνει κωδικοποιημένα μηνύματα για βοήθεια μέσω των αναρτήσεών της στο Instagram.

Γίνονται, επίσης, μία εβδομάδα πριν από την εμφάνισή της σε δικαστήριο του Λος Άντζελες που επιβλέπει τους διαχειριστές των προσωπικών και επιχειρηματικών υποθέσεών της, μετά την ψυχολογική κατάρρευσή της το 2008.

Η Σπίαρς δεν μίλησε για το θέμα αυτό την Πέμπτη, όμως απάντησε σε επιπλέον δύο ερωτήσεις, που, όπως είπε, τις έθεσαν οι θαυμαστές της.

Η μία αφορούσε το αγαπημένο της επιχειρηματικό ταξίδι (στην Ιταλία, όπου έμεινε με τη σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε). Η άλλη είχε να κάνει το μέγεθος παπουτσιού που φορά (7).

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε εμφανιστεί τελευταία σε κοινό τον Οκτώβριο του 2018, στο Formula One Grand Prix στο Όστιν, του Τέξας, στο τέλος της παγκόσμιας περιοδείας της "Piece of Me".