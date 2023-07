Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο «Billions Club» του Spotify με το τραγούδι «Toxic»

To «Toxic» η μεγάλη επιτυχία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς που κυκλοφόρησε το 2003 έφτασε το ένα δισεκατομμύριο ροές στη διάσημη υπηρεσία Spotify. Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Mind Your Business», με τον will.i.am. η σταρ εισήχθη στη χρυσή λίστα «Billions Club» ανάμεσα στους ABBA με το «Dancing Queen», τη Γουίτνεϊ Χιούστον με το «I Wanna Dance With Somebody» και τους Nirvana με το «Smells Like Teen Spirit».

Σύμφωνα με το Spotify το «Toxic» είναι το 449ο τραγούδι που έφτασε στο ένα δισεκατομμύριο ροές την ίδια μέρα με το «Anti-Hero» της Τέιλορ Σουίφτ. Είναι το πιο δημοφιλές τραγούδι της Σπίαρς, με το «Baby One More Time» να ακολουθεί με 650 εκατομμύρια ροές.

Μία πηγή δήλωσε στη Daily Mail ότι η αγαπημένη τραγουδίστρια θα κυκλοφορήσει νέα μουσική αμέσως μετά την πολυαναμενόμενη αυτοβιογραφία της με τον τίτλο «The Woman in Me». Σύμφωνα με το People, αναμένεται στα ράφια στις 24 Οκτωβρίου από τη Gallery Books.

Δείτε το βίντεο: