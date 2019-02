Οι νικητές των BRIT Awards 2019

Τα BRIT Awards 2019, τα 39α ετήσια βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Ομοσπονδίας, διεξήχθησαν την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στο κατάμεστο «The O2 Arena» του Λονδίνου.

Η τελετή απονομής μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο πόστο του οικοδεσπότη ήταν ο Βρετανός κωμικός, παρουσιαστής, ηθοποιός και σεναριογράφος ο Jack Whitehall.

Η Anne-Marie και η Dua Lipa είχαν τεθεί σε θέση ισχύος στα BRIT Awards 2019, αφού η καθεμία είχε αποσπάσει από τέσσερις υποψηφιότητες. Ο George Ezra προτεινόταν σε τρεις κατηγορίες όπως και η Jorja Smith.

Από δύο υποψηφιότητες διέθεταν οι Calvin Harris, The 1975, Little Mix, Tom Walker, Jess Glynne, Rita Ora, Clean Bandit, Florence + The Machine και Rudimental.

Μεγάλοι νικητές των BRIT Awards 2019 ήταν τελικά ο DJ / μουσικός παραγωγός Calvin Harris και το συγκρότημα των The 1975, οι οποίοι κέρδισαν και τα δύο βραβεία που διεκδικούσαν.

Το βραβείο του «Critics’ Choice» για το 2019 απονεμήθηκε στον Sam Fender κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων στις 12 Ιανουαρίου, ενώ η P!nk παρέλαβε τη βραδιά της εκδήλωσης το τιμητικό βραβείο για την «Εξαιρετική Συνεισφορά Μουσική».

Σε δύο κατηγορίες, για το Βίντεο της Χρονιάς και το Breakthrough Act, o νικητής αποφασίστηκε με την ψήφο του κοινού μέσω διαδικτύου.

Στη σκηνή των BRIT Awards 2019 τραγούδησαν κατά σειρά ο Hugh Jackman με ένα τραγούδι από την ταινία «The Greatest Showman» στην οποία πρωταγωνίστησε, ο George Ezra, οι Little Mix με τη Ms Banks, η Jorja Smith, ο Calvin Harris με τον Rag’n’Bone Man, τον Sam Smith και την Dua Lipa, παρουσιάζοντας τις συνεργασίες τους στα τραγούδια «Giant», «Promises» και «One Kiss» αντίστοιχα, οι The 1975 και η Jess Glyne με τη H.E.R.

Την τελετή απονομής ολοκλήρωσε το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς, η αμίμητη P!nk, η οποία ερμήνευσε ένα medley αγαπημένων επιτυχιών της: Από το «Just like Fire», το «Just Give Me a Reason» και το «Try» μέχρι το «What About Us» και το ολοκαίνουργιο «Walk Me Home».

Την τραγουδίστρια συνόδευσε ο Dan Smith των Bastille.

Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές των BRIT Awards 2019 διασημότητες όπως οι μουσικοί Jared Leto, Liam Payne, Paloma Faith, Nile Rodgers, H.E.R. και Bros, το μοντέλο Winnie Harlow, οι ηθοποιοί Natalie Dormer και Vicky McClure και ο ποδοσφαιριστής Daniel Sturridge.

Το τρόπαιο είχε σχεδιάσει ο Σερ David Adjaye, ο οποίος δήλωσε: «Η άποψή μου στο τρόπαιο των BRIT Awards είναι η παρουσίαση ενός τρομερού υλικού, σφυρηλατημένο στη φωτιά και με το σχήμα του σώματος μίας γυναίκας. Είναι μοναδική και σε αναλογίες πολύ διαφορετική.»

Αναλυτικά οι νικητές των BRIT Awards 2019

Τιμητικά Βραβεία

Βραβείο Παγκόσμιας Επιτυχίας: Ed Sheeran

Παραγωγός της Χρονιάς: Calvin Harris

Εξαιρετική Συνεισφορά στη Μουσική: P!nk

Βρετανικό Άλμπουμ της Χρονιάς

The 1975 – «A Brief Inquiry into Online Relationships»

Anne-Marie – “Speak Your Mind”

Florence and the Machine – “High as Hope”

George Ezra – “Staying at Tamara’s”

Jorja Smith – “Lost & Found”

Βρετανικό Single της Χρονιάς

Anne-Marie – “2002”

Calvin Harris and Dua Lipa – «One Kiss»

Clean Bandit featuring Demi Lovato – “Solo”

Dua Lipa – “IDGAF”

George Ezra – “Shotgun”

Jess Glynne – “I’ll Be There”

Ramz – “Barking”

Rudimental featuring Jess Glynne, Macklemore and Dan Caplan – “These Days”

Sigala and Paloma Faith – “Lullaby”

Tom Walker – “Leave a Light On”

Βρετανικό Βίντεο της Χρονιάς

Anne-Marie – “2002”

Calvin Harris and Dua Lipa – “One Kiss”

Clean Bandit featuring Demi Lovato – “Solo”

Dua Lipa – “IDGAF”

Jax Jones featuring Ina Wroldsen – “Breathe”

Jonas Blue featuring Jack & Jack – “Rise”

Liam Payne and Rita Ora – “For You”

Little Mix featuring Nicki Minaj – “Woman Like Me”

Rita Ora – “Let You Love Me”

Rudimental featuring Jess Glynne, Macklemore and Dan Caplan – “These Days”

Καλύτερος Βρετανός Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Aphex Twin

Craig David

George Ezra

Giggs

Sam Smith

Καλύτερη Βρετανίδα Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Anne-Marie

Florence and the Machine

Jess Glynne

Jorja Smith

Lily Allen

Καλύτερο Βρετανικό Συγκρότημα

The 1975

Arctic Monkeys

Gorillaz

Little Mix

Years and Years

Βρετανικό Breakthrough Act

Ella Mai

Idles

Jorja Smith

Mabel

Tom Walker

Critics’ Choice Award

Sam Fender

Lewis Capaldi

Mahalia

Καλύτερος Διεθνής Άνδρας Καλλιτέχνης

Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

Καλύτερη Διεθνής Γυναίκα Καλλιτέχνις

Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Christine and the Queens

Janelle Monáe

Καλύτερο Διεθνές Συγκρότημα

Brockhampton

The Carters (Beyoncé & JAY-Z)

Chic

First Aid Kit

Twenty One Pilots