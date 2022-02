Η Ντόλι Πάρτον θα ηχογραφήσει ένα «εξαιρετικό ροκ άλμπουμ» εάν εισαχθεί στο Rock 'n' Roll Hall of Fame

Η Ντόλι Πάρτον υποσχέθηκε ότι θα ηχογραφήσει ένα «εξαιρετικό ροκ άλμπουμ» εάν ενταχθεί στο Rock 'n' Roll Hall of Fame.

Η σταρ της κάντρι μουσικής βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εισαχθούν στο πάνθεον της Rock 'n' Roll αργότερα φέτος.

Οι Judas Priest, Rage Against the Machine, Kate Bush, Duran Duran, Beck, Dionne Warwick, Lionel Richie, the Euythmics, Eminem και A Tribe Called Quest είναι επίσης μεταξύ των υποψήφιων καλλιτεχνών.

Σε δηλώσεις της στο Billboard για την υποψηφιότητά της, η Ντόλι Πάρτον είπε: «Εξεπλάγην πολύ όταν το άκουσα. Ποτέ δεν σκέφτηκα τον εαυτό μου ως rock 'n' roll με οποιαδήποτε έννοια της λέξης - αλλά υποθέτω ότι το κρίνουν από τη μουσική και την επιρροή που είχαν ορισμένα τραγούδια».

«Αλλά δεν ξέρω πώς το κρίνουν αυτό. Δεν περιμένω ότι θα ενταχθώ. Αλλά αν το κάνω, θα πρέπει αμέσως, τον επόμενο χρόνο, να κυκλοφορήσω ένα υπέροχο rock 'n' roll άλμπουμ – το οποίο ήθελα να κάνω εδώ και χρόνια, όπως των Heart ή της Λίντα Ρόνσταντ» εξήγησε.

«Αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι του Θεού για μένα να προχωρήσω και να το κάνω. Είναι απλά ωραίο να είσαι υποψήφια» είπε η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ