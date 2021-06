Οι ONIRAMA live στην Πλαζ Αρετσούς

Το πιο δυναμικό συγκρότημα με frontman τον εκρηκτικό Θοδωρή Μαραντίνη, θα πραγματοποιήσει μια αξέχαστη εμφάνιση στον πρόσφατα ανανεωμένο παραθαλάσσιο χώρο της Αρετσούς την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021.



Μαζί τους: Δημήτρης Κοργιαλάς, Sanjuro feat. Evangelia on decks: Minor.



Οι ONIRAMA πρόσφατα κυκλοφόρησαν το νέο τους single «Καλοκαίρι» μαζί με τους Locomondo, όπου ενώνουν vibes, χρώματα και ρυθμό δημιουργώντας το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού και μας παρασύρουν σε ασταμάτητο χορό για άλλη μια φορά. Το νέο καλοκαιρινό single και το «Ξημερώνει» που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2021 με την Χάρις Αλεξίου αποτελούν προπομπό του πολύ-αναμενόμενου επετειακού δίσκου των ONIRAMA «Ανθολόγιο για μικρούς και μεγάλους», ο οποίος περιλαμβάνει συμπράξεις με αγαπημένους καλλιτέχνες.



Συνεπείς και αυτό το «Καλοκαίρι» μας ξεσηκώνουν με τον δυναμισμό τους και μετατρέπουν σε γιορτή την κάθε τους εμφάνιση.

Πληροφορίες:



Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης 21:00

Πρόσβαση: Γραμμή 5 ΟΑΣΘ στάση Καμινίκια, μεγάλος χώρος parking

Είσοδος: 12€

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 9 & 10€

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ: viva.gr, Wind, My market, Metro

On line ticket: https://bit.ly/3wxOKz0



Κρατήσεις:



Τηλεφωνικά: 2310.510081



Αποστολή στο inbox της σελίδας Summer In The City SKG Festival με το ονομα σας, τηλέφωνο και αριθμό ατόμων.



Ένας νέος πολιτιστικός θεσμός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην πρόσφατα ανακαινισμένη πλαζ Αρετσούς, ενός πανέμορφου παραλιακού, ιστορικού και φιλόξενου χώρου με εύκολη πρόσβαση (Γραμμή 5 ΟΑΣΘ στάση Καμινίκια και μεγάλος χώρος parking).