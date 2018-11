Η Ωραία Ελένη του Ζακ Όφενμπαχ, για 5η χρονιά στο Θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης

Η Μουσική Κωμωδία «Ωραία Ελένη» του Ζακ Όφενμπαχ επιστρέφει πιο όμορφη και πιο ανανεωμένη από ποτέ και γιορτάζει τον 5ο χρόνο επιτυχίας της στο Θέατρο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης. Η αιρετική σκηνοθεσία του Παναγιώτη Αδάμ και ένα σύνολο από εκλεκτούς ηθοποιούς -τραγουδιστές, χορευτές και μουσικούς συνθέτουν την πιο απολαυστική σάτιρα της εφετινής σεζόν.



Με μία ανατρεπτική και άκρως χιουμοριστική εκδοχή του γνωστού μύθου της Ωραίας Ελένης, μέσα από τη διαχρονική ματιά του, ο Όφενμπαχ μας προκαλεί με τα αιώνια ζητήματα της οικογενειοκρατίας, της ψευτοηθικής και της διεφθαρμένης εξουσίας.



*Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα!



LA BELLE HELENE The Return of the Queen, του JACQUES OFFENBACH



Μουσική κωμωδία σε τρεις πράξεις, σε λιμπρέτο των Ludovic Halevy & Henri Meilhac

Μετάφραση-Προσαρμογή στα Ελληνικά: Π. Χρυσάκης, Π. Αδάμ

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ

Μουσική Διεύθυνση: Μαρία Παπαπετροπούλου - Γιάννης Τσανακαλιώτης.



Από 16 Νοεμβρίου 2018 - 5 Ιανουαρίου 2019



Παρασκευή στις 21:00 & Σάββατο στις 20:30

Ταυτότητα της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ

Μουσική Διεύθυνση: Μαρία Παπαπετροπούλου, Γιάννης Τσανακαλιώτης

Μουσική Προσαρμογή: Επαμεινώνδας Βεργιόγλου

Μετάφραση - Προσαρμογή Διαλόγων: Πέτρος Χρυσάκης - Παναγιώτης Αδάμ

Σκηνικά - Κοστούμια: Βάλια Συριοπούλου

Επιμέλεια Κίνησης: Λουκάς Θεοδοσόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα

Φωτογραφίες: Στέφανος Κυριακόπουλος



Ερμηνεύουν:



Μαρισία Παπαλεξίου

Γιάννης Φίλιας

Αναστάσιος Λαζάρου

Στέλιος Κέλλερης

Κωνσταντίνος Ζαμπούνης

Παύλος Πανταζόπουλος

Γιάννης Βρυζάκης

Λέλα Χατζηελευθερίου

Λουκάς Θεοδοσόπουλος,

Πέτρος Τσοφύλλας

Παίζουν οι μουσικοί:

Πιάνο: Μαρία Παπαπετροπούλου, Γιάννης Τσανακαλιώτης

Βιολί: Αυγουστίνος Μουστάκας

Τσέλο: Καίτη Πάντζαρη

Φλάουτο: Μαρία Παχνιστή



Το έργο



Στην κατά Offenbach εκδοχή, η μυθική ηρωίδα βρίσκεται εγκλωβισμένη σ’ ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, διψασμένο για δύναμη και εξουσία. Έναν κόσμο που μόνιμα και εμμονικά αρνείται να αντιμετωπίσει τη σήψη που τον κατατρώει. Εγωπαθείς βασιλιάδες, κακομαθημένα πριγκιπόπουλα, διεφθαρμένοι ιερείς, συνθέτουν τον σουρεαλιστικό καμβά της ιστορίας.



Ο συνθέτης χρησιμοποιεί την ηρωίδα του ως σύμβολο της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου και της απελευθέρωσής του από τις στείρες κοινωνικές συμβάσεις που μας κρατούν δέσμιους μέχρι και σήμερα.



«Χρησιμοποιώντας το πολύτιμο υλικό του, θελήσαμε με χιούμορ και υπαινικτικά σαρκαστική διάθεση, όπως αυτός προστάζει, να στήσουμε μια φωτεινή και ευφάνταστη παράσταση που στόχο της έχει να ξαναδώσει στην κωμική όπερα τον λαϊκό της χαρακτήρα. Η ελληνική απόδοση του libretto και οι άμεσα αναγνωρίσιμες εικόνες στις οποίες βασιστήκαμε για τη δημιουργία αυτής της δουλειάς, συνθέτουν ένα θέαμα εύληπτο και ευφρόσυνο για τον σύγχρονο θεατή» σημειώνουν οι δημιουργοί της παράστασης.



Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, (ύψος Χαμοστέρνας), Ταύρος, Τ.Κ. 177 78, Τηλ. 210 3418550 & 210 3418579



Ημέρες, ώρα παραστάσεων: 16 Νοεμβρίου 2018 - 5 Ιανουαρίου 2019, Παρασκευή στις 21:00 & Σάββατο στις 20:30, στο Θέατρο του ΙΜΚ



Διάρκεια παράστασης: 100' με διάλειμμα (10').



Τιμές εισιτηρίων:



Γενική είσοδος: 15 € , Μειωμένη τιμή: 12 €



Ειδική τιμή: 10 € για ομάδες άνω των 10 ατόμων



