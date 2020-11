Ο Paul McCartney, o Weeknd και ο John Legend δωρίζουν μικρόφωνα για καλό σκοπό

Ο Paul McCartney, o Weeknd, ο John Legend και άλλοι έχουν δωρίσει μια σειρά από αυτόγραφα ή μοναδικά μικρόφωνα στη διαδικτυακή αγορά μουσικών εργαλείων και οργάνων Reverb. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό και η πώλησή τους θα ξεκινήσει την 1η Δεκεμβρίου.

Δεκαέξι μικρόφωνα θα διατίθενται προς πώληση στο One Mic Reverb Shop, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε 10 προγράμματα μουσικής εκπαίδευσης για νέους που έχουν επηρεαστεί από τον Covid-19.

Ανάμεσά τους ένα μικρόφωνο Paul McCartney Shure SM58 περιορισμένης έκδοσης (ένα από τα 300 που έχουν κατασκευαστεί). Ένα μικρόφωνο Telefunken M80 υπογεγραμμένο από τον Legend. Ένα μικρόφωνο Shure SM7B υπογεγραμμένο από το Weeknd, ένα μικρόφωνο sE Electronics V7 υπογεγραμμένο από την Billie Eilish και ένα μικρόφωνο Electro Voice RE20 που υπογράφεται από την Mavis Staples.

Άλλοι καλλιτέχνες που υπέγραψαν μικρόφωνα για την πώληση είναι οι: Haim, Bruno Mars, Kesha, ο Brandon Flowers των Killers, Leon Bridges, Black Pumas, H.E.R., J Balvin, Alanis Morissette, Damon Albarn και Amy Lee των Evanescence.

Οι 10 οργανισμοί που θα λάβουν δωρεές από την πώληση είναι οι: Afrorack, Circles & Ciphers, Class Act Detroit, Guitars Over Guns, Karam Foundation, Old Town School of Folk Music, the Otis Redding Foundation, Today's Future Sound, Save the Music Foundation και Women's Audio Mission. Επιπλέον, ένα μέρος των πωλήσεων στο Reverb πηγαίνει στο Reverb Gives, το οποίο συμβάλλει στη αγορά μουσικών οργάνων σε προγράμματα μουσικής για νέους σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ