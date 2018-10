Η περιοδεία «On the Run II» απέφερε στους Beyonce και Jay-Z 250 εκατ. δολάρια

Εντυπωσιακά είναι τα κέρδη για τους Beyonce και Jay-Z από την περιοδεία τους «On the Run II».



Μέχρι στιγμής η επική περιοδεία τους απέφερε περίπου 254.050.706 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Pollstar που δημοσιεύει το Variety.



Η 48ήμερη περιοδεία που ξεκίνησε από το Κάρντιφ της Ουαλίας στις 6 Ιουνίου, συνέχισε στην Ευρώπη με 18 συναυλίες προτού διασχίσει τον Ατλαντικό για άλλες 30 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική και στο Σιατλ στο στάδιο CenturyLink στις 4 Οκτωβρίου.



Στις συναυλίες πουλήθηκαν 2.169.050 εισιτήρια με τιμή κατά μέσο όρο 55,617 δολάρια. Τα μεικτά κέρδη κάθε συναυλίας ήταν 6.514.120,69 δολάρια.



Οι πιο εμπορικές συναυλίες ήταν οι δύο στο στάδιο Mercedes-Benz της Ατλάντα με τα κέρδη του ζευγαριού να φθάνουν τα 14,1 εκατομμύρια δολάρια.



Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της περιοδείας, η Beyonce και ο Jay-Z κυκλοφόρησαν το πρώτο κοινό άλμπουμ τους, «Everything Is Love.»



Και ο γάμος του ζευγαριού - που καταγράφεται σε πολύ προσωπικό τόνο στα τρία άλμπουμ τους, το «Lemonade» της Beyonce, στο «4:44» του Jay-Z και στο «Everything Is Love»- ήταν αναμφισβήτητα στο επίκεντρο των εμφανίσεών τους.



Η δημοσιογράφος Άλεξ Στέντμαν έγραψε στο Variety για την εμφάνιση του ζευγαριού στις 23 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες: «Αν και συνεργάζονται καλά στη σκηνή, οι πιο δυναμικές στιγμές είναι όταν αφηγούνται χωριστά τα θέματα του γάμου τους. Εν μέσω των πυροτεχνημάτων, μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές ολόκληρης της συναυλίας είναι όταν η Beyonce, ντυμένη με ένα κομψό μπεζ φόρεμα με φτερά, κάθεται μπροστά στους θεατές για να ερμηνεύσει την έκδοση του «Resentment» του 2006. Είναι μια σκληρή συμφιλίωση με το συναισθηματικό μακελειό της εξαπάτησής της και όταν η Beyonce το έκανε σε πρόσφατες περιοδείες, είχε διαφορετική απήχηση. Αλλά όταν εμφανίστηκε αυτήν τη φορά ήταν ακόμα πιο παθιασμένη, αλλά λιγότερο πένθιμη. Αντί να αγωνίζεται μόνη της, αφιερώνει το τραγούδι σε όποιον έχει «πει ψέματα» ή «έχει ραγίσει καρδιά», βοηθώντας τον να το ξεπεράσει, όπως το ξεπέρασε και εκείνη».