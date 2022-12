Η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης

Όπως κάθε χρόνο, η ΕΡΤ1 μεταδίδει και φέτος ανήμερα την Πρωτοχρονιά, Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2023 (12:10), την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης, σε απευθείας δορυφορική σύνδεση με την Αίθουσα Musikverein.

Μία υπέροχη ορχήστρα, διεθνούς φήμης μαέστροι, ένα διαχρονικό ρεπερτόριο με έργα της οικογένειας Στράους και άλλων συνθετών του 19ου αιώνα, μια εξαιρετική αίθουσα συναυλιών στολισμένη ειδικά για την περίσταση -η Χρυσοποίκιλτη Αίθουσα των Φίλων της Μουσικής- και μία συναυλία που μεταδίδεται απευθείας σε 92 χώρες στις πέντε ηπείρους.

Στο πόντιουμ της χρυσοποίκιλτης αίθουσας του Μεγάρου των Φίλων της Μουσικής της Βιέννης θα βρεθεί για τρίτη φορά (2011, 2013, 2023) ο Αυστριακός αρχιμουσικός Franz Welser-Möst.

Στη φετινή συναυλία ερμηνεύονται 15 έργα (συν τα εκτός προγράμματος), τα 14 από τα οποία ακούγονται για πρώτη φορά σε πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Εκτός από τα έργα των τεσσάρων μελών της οικογένειας Στράους, παρουσιάζονται και έργα των Ziehrer, Suppè και Hellmesberger ΙΙ.

Το πρόγραμμα

Eduard Strauss: Wer tanzt mit? Polka schnell, op. 251

Josef Strauss: Heldengedichte. Walzer, op. 87

Johann Strauss II: Zigeunerbaron-Quadrille, op. 422

Carl Michael Ziehrer: In lauschiger Nacht. Walzer, op. 488

Johann Strauss II: Frisch heran! Polka schnell, op. 386

Franz von Suppè: Ouvertüre zur Operette «Isabella»

Josef Strauss: Perlen der Liebe. Walzer, op. 39. Angelica-Polka. Polka française, op. 123

Eduard Strauss: Auf und davon. Polka schnell, op. 73

Josef Strauss: Heiterer Muth. Polka française, op. 281. For ever. Polka schnell, op. 193. Zeisserln. Walzer, op. 114

Josef Hellmesberger (Sohn): Glocken-Polka mit Galopp aus dem Ballett Excelsior

Josef Strauss: Allegro fantastique. Orchesterfantasie, Anh. 26b. Aquarellen. Walzer, op. 258.