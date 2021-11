«Η Ψυχή της Ηπείρου» ταξιδεύει στην Ευρώπη - Πετρολούκας Χαλκιάς & Βασίλης Κώστας

Έπειτα από δύο εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδείες στην Αμερική και στην Ελλάδα πριν την πανδημία, ήρθε η ώρα και η Ευρώπη να γνωρίσει την «Ψυχή της Ηπείρου», μέσα από τον εντυπωσιακό μουσικό διάλογο του κλαρίνου του ζωντανού θρύλου Πετρολούκα Χαλκιά και του λαούτου του βιρτουόζου λαουτίστα Βασίλη Κώστα, σε δύο μοναδικές συναυλίες στη Φιλαρμονική του Παρισιού την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου και στο Theatredel’ Alhambraστη Γενεύη την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021.





To album «TheSoul of Epirus», στο οποίο έχει αποτυπωθεί η μουσική της παράστασης, έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από παγκοσμίως έγκυρα μουσικά περιοδικά, όπως το New York Jazz City Record και το Roots world και έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα αγαπημένα albums του Mundofonias / Transglobal World Music Chart. Έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στο ετήσιο top ten list του BWMC (Balkan World Music Chart), ενώ μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί σε πληθώρα ραδιοφωνικών σταθμών στις Η.Π.Α..



H μουσική της Ηπείρου είναι ένας πολιτιστικός θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μουσική παράδοση έχει χαρακτηριστεί ως "The World's Most Beguiling Folk Music" από τους New York Times. Χρησιμοποιεί το τεράστιο και ποικίλο ρεπερτόριό της για να εκφράσει τα συναισθήματα της χαράς και της λύπης του λαού, να αποδώσει φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή ή που ζουν στην ξενιτιά, αλλά και ταυτόχρονα να γιορτάσει την ίδια τη ζωή και τη φύση.



Ο Πετρολούκας λέει χαρακτηριστικά:



«Σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα να βάλω όλα τα διαφορετικά συναισθήματα μέσα στο κλαρίνο. Εκείνο της χαράς, εκείνο της λύπης, το συναίσθημα να είσαι ευγενικός και καλός με τους ανθρώπους αλλά να πληγώνεσαι. Η μουσική δεν έχει τέλος και είναι η ελπίδα μου ότι η νέα γενιά θα πάρει αυτό που δημιουργήσαμε και θα το αναπτύξει ακόμη πιο πολύ!»



Αυτή η φιλοσοφία παιξίματος, ύστερα από μελέτη χρόνων, προσαρμόστηκε από το κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά στο λαούτο από τον Βασίλη Κώστα.

Το σχήμα έχοντας κάνει πολλές εμφανίσεις στην Ελλάδα πια με εξαιρετικές κριτικές, συνεχίζει σε πόλεις της Ευρώπης, επικοινωνώντας αυτή την ιδιαίτερη μουσική της χώρας μας στο ευρωπαϊκό κοινό.



Στις συναυλίες,μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Βασίλη Κώστα, θα βρεθούν επί σκηνής ο Πέτρος Παπαγεωργίου στα κρουστά, ο Θανάσης Βόλλας στο λαούτο και ο Κώστας Τζήμας στο τραγούδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, καθώς η συναυλία στη Φιλαρμονική του Παρισιού έχει τον τίτλο «TRADITIONS D’ ÉPIREET DE CRÈTE» (Παραδόσεις της Ηπείρου και της Κρήτης), το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην κρητική παράδοση με τον εξαιρετικό σολίστ της λύρας και πρεσβευτή της κρητικής μουσικής, τον Στέλιο Πετράκη και το σχήμα του.

Oργάνωση παραγωγής: Artway – Τεχνότροπον.

Περισσότερες πληροφορίες:

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021

TRADITIONS D’ÉPIRE ET DE CRÈTE

Ensemble Petroloukas Halkias & Vasilis Kostas

(+ Stelios Petrakis Quartet)

PHILHARMONIE DE PARIS

Salle des concerts - Cité de la musique

221 avenue Jean-Jaurès, 75019 - Paris

Ώρα: 20:30

Εισιτήρια: 31 ευρώ

Kυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

THEATREDEL’ALHAMBRA

10 rue de la Rôtisserie – 1204 - Genève

Ώρα : 17:00

Εισιτήρια : 25 FS/18FS/12FS