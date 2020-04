Οι Radiohead διαθέτουν συναυλίες στο YouTube

Οι Radiohead προσφέρουν από σήμερα κάποιες από τις καλύτερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες για την περίοδο της απομόνωσης λόγω κορωνοϊού διαθέτοντας για προβολή live συναυλίες τους από τη Radiohead Public Library στο YouTube.



Ανακοινώνοντας τα συναρπαστικά νέα με ανάρτηση στο Instagram, το αγγλικό πενταμελές συγκρότημα αποκάλυψε ότι θα είναι διαθέσιμη μία συναυλία τους κάθε εβδομάδα μέχρι να αρθούν τα μέτρα για την πανδημία του κορωνοϊού ή μέχρι να εξαντληθεί το υλικό.



Η συναυλία με την οποία κάνουν πρεμιέρα χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2000 και δόθηκε στο Δουβλίνο, στο Punchestown Racecourse μόλις μια εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του Kid A.



Στη συναυλία ερμήνευσαν κομμάτια από το άλμπουμ όπως «The National Hymn», «Optimistic» και «Motion Picture Soundtrack».

Now that you have no choice whether or not you fancy a quiet night in, we hereby present the first of several weekly live shows coming to Radiohead’s @YouTube channel.



Starting tomorrow 10pm UK/2pm PT/5pm ET with Live From a Tent In Dublin: https://t.co/oQYIJXFDCz pic.twitter.com/84TSWMPDLV