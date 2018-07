Η Σερ βγάζει δίσκο με διασκευές των Abba μετά το ρόλο της στο Mamma Mia

Η Σερ θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με μουσική των Abba μετά το «Mamma Mia».

Την ανακοίνωση την έκανε η ίδια η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Today Show, με αφορμή τη συμμετοχή της στη δεύτερη ταινία του «Mamma Mia! Here We Go Again» όπου παίζει τη Ρούμπι, τη μητέρα της Ντόνα (Μέριλ Στριπ) και γιαγιά της Σόφι (Αμάντα Σάιφρεντ).



«Αφού τραγούδησα το Fernando (στην ταινία) σκέφτηκα ότι θα ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να κάνω ένα άλμπουμ με τα τραγούδια των Abba, κι έτσι έκανα», δήλωσε η Σερ.



Παρόλο που δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι δεν είναι μία απλή απόδοση των τραγουδιών. «Δεν θα είναι αυτό που νομίζετε όταν σκέφτεστε τους Abba , γιατί το έκανα με διαφορετικό τρόπο», εξήγησε.



Αναφερόμενη στον ρόλο της στην ταινία είπε ότι «αυτή ήταν μία από τις πιο εκπληκτικές περιπέτειες της ζωής μου. Όλοι ήταν τόσο ευγενικοί και απλώς με λάτρεψαν και η Μέριλ όταν γύριζα το Fernando κρυβόταν».