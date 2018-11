«Η Συλφίδα» σε απευθείας δορυφορική προβολή από το Θέατρο Μπολσόι στο Μέγαρο Μουσικής

H αυλαία των ζωντανών μεταδόσεων από το Θέατρο Μπολσόι ανοίγει, αυτήν τη σεζόν, με την απευθείας δορυφορική προβολή από τη Μόσχα της «Συλφίδας», ενός κλασικού αριστουργήματος του χορού που εξακολουθεί γοητεύει το κοινό εδώ και σχεδόν δύο αιώνες. Η μετάδοση της παράστασης έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας.



«Η Συλφίδα», από τα διασημότερα κομψοτεχνήματα της δανέζικης σχολής Μπουρνονβίλ, παρουσιάζεται χορογραφημένη μοναδικά για το Μπολσόι από τον γνώστη του είδους Johan Kobborg [Γιόχαν Κόμποργκ] και βασίζεται στη μουσική του Νορβηγού συνθέτη Herman Severin Løvenskiold [Χέρμαν Σεβερίν Λέβενσολ].



Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Πρώτοι Χορευτές, οι Σολίστ και το Corps de Ballet του Μπαλέτου Μπολσόι. Το λιμπρέτο υπογράφουν δύο μετρ της ρομαντικής εποχής, ο τενόρος και λιμπρετίστας Adolphe Nourrit [Αντόλφ Νουρρί] και ο πρωτοποριακός ιταλός χορογράφος και χορευτής Filippo Taglioni [Φιλίππο Ταλιόνι], ο οποίος δημιούργησε το πρώτο μπαλέτο σε πουέντ.



Η υπόθεση της «Συλφίδας» βασίζεται στο λιμπρέτο της περίφημης όπερας «Ροβέρτος ο διάβολος» του Τζάκομο Μάγιερμπεερ: τη μέρα του γάμου του ο νεαρός Σκωτσέζος Τζέιμς ξυπνάει από το φιλί που του δίνει μια αιθέρια φτερωτή ύπαρξη, μια Συλφίδα. Μαγεμένος από την ομορφιά της ο Τζέιμς ρισκάρει τα πάντα για να κυνηγήσει τον ανέφικτο έρωτα…



Η μετάδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Χορός στο Μέγαρο και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Θέατρο Μπολσόι και την Pathé Live, μια συνεργασία που προσφέρει τη δυνατότητα στους φίλους της ορχηστικής τέχνης, σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, να γνωρίσουν κορυφαία έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου μέσα από δορυφορικές προβολές παραστάσεων από τη ρωσική πρωτεύουσα (The Bolshoi Ballet Live from Moscow).



Στις εφετινές μεταδόσεις το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει έξι ακόμη εξαιρετικές παραγωγές του Μπαλέτου Μπολσόι: «Δον Κιχώτης» (2/12/2018), «Καρυοθραύστης» (23/12/2018), «Η Μπαγιαντέρα» (20/1/2019), «Ωραία Κοιμωμένη» (17/3/2019), «Χρυσή εποχή» (7/4/2019), «Σουίτα Κάρμεν-Πετρούσκα» (19/5/2019).



Διάρκεια: 2 ώρες (με διάλειμμα)

Μουσική Herman Severin Løvenskiold

Χορογραφία Johan Kobborg (βασισμένη στον

August Bournonville)

Λιμπρέτο Adolphe Nourrit & Filippo Taglioni

Μουσική διεύθυνση Alexei Bogorad



Διανομή



Sylph/Συλφίδα Anastasia Stashkevich

James/Τζέιμς Semyon Chudin

Madge/Ματζ, Witch/Μάγισσα Anna Balukova

Effie, James Fiancée/

Έφι, αρραβωνιαστικιά του Τζέιμς Xenia Zhiganshina

Gurn/Γκερν Artur Mkrtchyan

The First Sylph/ H Πρώτη Συλφίδα Daria Khokhlova

και το Corps de Ballet του Μπαλέτου Μπολσόι



Τιμές εισιτηρίων

8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑΜΕΑ) - 15 € (γενική είσοδος)



Eισιτήρια



210 72 82 333, megaron.gr

και σε όλα τα καταστήματα Public



Πληροφορίες

210 72 82 333