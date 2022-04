Οι Simple Plan συγκεντρώνουν οικονομική βοήθεια μέσω UNICEF για την Ουκρανία

Όταν τα μέλη των Simple Plan άρχισαν να σκέφτονται ιδέες για ένα μουσικό βίντεο νωρίτερα φέτος, ήταν δύσκολο να αγνοήσουν τον Ουκρανό σκηνοθέτη Γιένσεν Νόεν.

Αρκετούς μήνες πριν, το ποπ-πανκ συγκρότημα από το Μόντρεαλ είχε δημιουργήσει φιλία με τον σκηνοθέτη με έδρα το Λος Άντζελες, ο οποίος γύρισε τα βίντεό τους για τα «The Antidote» και «Ruin My Life». Καθώς σχεδίαζαν ένα τρίτο για το σινγκλ «Wake Me Up (When This Nightmare's Over)», η Ουκρανία ήταν σε ανθρωπιστική κρίση, καθώς η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα.

Ο ντράμερ του γκρουπ Τσακ Κόμο είπε ότι το συγκρότημα κατέληξε σε συζητήσεις με τον Νόεν σχετικά με τις ανησυχητικές συνθήκες στην πατρίδα του και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να αντλήσουν κάτι ελπιδοφόρο από τον πόλεμο.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πραγματικά δυνατό μουσικό βίντεο» είπε ο Κόμο όσον αφορά το πρότζεκτ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο διαδίκτυο.

«Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε: "Ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το τραγούδι. Ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας. Ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας για να έχουμε θετικό αντίκτυπο” » τόνισε.

Ο Νόεν συμφώνησε. Και λίγο αργότερα, ο σκηνοθέτης αναζητούσε ανθρώπους που μπορεί να ενδιαφέρονται να δωρίσουν τον χρόνο τους για να δημιουργήσουν ένα μουσικό βίντεο που θα λειτουργούσε ως έρανος για τη UNICEF για να βοηθήσει όσους βρίσκονταν στην Ουκρανία.

Στα τέλη Μαρτίου, Ουκρανοί ηθοποιοί συνεργάστηκαν με ένα ολιγομελές κινηματογραφικό συνεργείο για να αφηγηθούν την ιστορία μιας ουκρανικής οικογένειας – ενός πατέρα στο πεδίο της μάχης, μιας μητέρας που βοηθά τους τραυματίες και τα παιδιά που βρέθηκαν εν μέσω συγκρούσεων.

Οι Simple Plan εμφανίζονται σε σκηνές που συνδέονται με την ιστορία, ερμηνεύοντας το τραγούδι τους ανάμεσα στα ερείπια κατεστραμμένης περιοχής.

«Η όλη ιδέα για εμάς ήταν πραγματικά να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα αντιπολεμικό μήνυμα» είπε ο Κόμο.

«Θέλαμε να προσέξουμε πολύ να μην πούμε μια ιστορία που δεν είναι δική μας και να μην τον κάνουμε με τρόπο που να αισθανόμαστε αδέξια. Αλλά νομίζω ότι έχοντας τον Γιένσεν μαζί και έχοντας αυτή την προσωπική σχέση, ένιωσα ότι ήταν το σωστό πράγμα που έπρεπε να γίνει αυτή τη στιγμή» ανέφερε.

Αν και τα γυρίσματα έγιναν στο Λος Άντζελες, η μετα-παραγωγή και τα οπτικά εφέ ολοκληρώθηκαν από μια ομάδα καλλιτεχνών με έδρα την Ουκρανία, η οποία παρουσίασε τις δικές της υλικοτεχνικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Για σύντομο χρονικό διάστημα, δεν είχαν σύνδεση με το διαδίκτυο και δεν μπόρεσαν να στείλουν το τελικό υλικό πίσω, γεγονός που καθυστέρησε την κυκλοφορία του βίντεο κατά μερικές ημέρες, είπε ο ντράμερ του γκρουπ.

Τώρα που το «Wake Me Up» είναι online, το συγκρότημα ενθαρρύνει τους θαυμαστές του να το κοινοποιήσουν παντού.

Όλα τα χρήματα που προκύπτουν από τις προβολές στο YouTube θα δοθούν στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, το οποίο έχει ανάγκη περίπου 949 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τα παιδιά της Ουκρανίας και τις οικογένειές τους.

Οι Simple Plan αναφέρουν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία τους επόμενους μήνες. Πενήντα σεντς από κάθε εισιτήριο που πωλείται για τις συναυλίες της επερχόμενης περιοδείας τους Blame Canada Tour θα δοθούν στη UNICEF μέσω του Ιδρύματος Simple Plan, το οποίο επικεντρώνεται σε σκοπούς υποστήριξης των νέων.