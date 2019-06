Οι Solarmonkeys επιστρέφουν με νέο τραγούδι!

Τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά την κυκλοφορία του ντεμπούτο album “Payblack” (The Sound of Everything) που είχε δημιουργήσει αρκετό θόρυβο στην εγχώρια αγγλόφωνη ροκ σκηνή, το Αθηναϊκό ροκ κουαρτέτο των Solarmonkeys επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι, που όπως φαίνεται σημαίνει και την επανδραστηριοποίηση του σχήματος, γεγονός που άλλωστε μαρτυρούν και οι επερχόμενες φεστιβαλικές ζωντανές εμφανίσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Ο τίτλος του τραγουδιού είναι “In Repentance”, και βρίσκει την μπάντα στην πιο ώριμη μέχρι στιγμής φάση της.

