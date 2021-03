Οι St. Vincent, Beck και άλλοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στο άλμπουμ του Paul McCartney «III Imagined»

Ο Paul MacCartney έχει «επιστρατεύσει» τους St. Vincent, Beck, Phoebe Bridgers, Anderson Paak και άλλους για το «III Imagined», ένα άλμπουμ με νέες ερμηνείες και ρεμίξ. Το LP πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 16 Απριλίου και ο McCartney προσέφερε πρόγευση δίνοντας στη δημοσιότητα ερμηνεία του «The Kiss of the Venus» από τον τραγουδιστή Dominic Fike.

Στο LP συμμετέχουν επίσης οι Josh Homme, Blood Orange, Khruangbin, Damon Albarn, 3D RDN (των Massive Attack) και Ed O’ Brien - με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο EOB που χρησιμοποιεί στη σόλο καριέρα του - (των Radiohead). Οι Beck («Find My Way»), Khruangbin («Pretty Boys») και Bridgers («Seize the Day») εμφανίζονται σε τραγούδια του ιδίου του McCartney που περιλαμβάνονται στο LP ενώ οι St. Vincent, Blood Orange, EOB, .Paak, 3d RDN, and Albarn συνεισφέρουν ρεμίξ και οι Homme («Lavatory Lil») και Fike δικές τους ερμηνείες. Επίσης, στη μη ψηφιακή έκδοση του LP περιλαμβάνεται - ως μπόνους - ένα ρεμίξ του «Long Tailed Winter Bird» με τον ηθοποιό και DJ Idris Elba.

Τον Νοέμβριο του 2021, ο Macca θα εκδώσει το δίτομο «The Lyrics: 1956 to the Present».

Δείτε το βίντεο: