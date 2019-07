Οι σταρ της K-pop, BTS θα κυκλοφορήσουν τρίτη ταινία αυτό το καλοκαίρι

Η κορεατική μπάντα αγοριών, BTS επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη αυτό το καλοκαίρι. Το συγκρότημα της K-pop ανακοίνωσε ότι η ημερομηνία της παγκόσμιας κυκλοφορίας της νέας μεγάλου μήκους ταινίας τους με τίτλο «Bring the Soul: The Movie» είναι η 7η Αυγούστου.



Η νέα ταινία έρχεται μόλις 6,5 μήνες μετά την τελευταία με τίτλο «Love Yourself in Seoul», η οποία προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιανουάριο και έναν χρόνο μετά το «Burn the Stage» του 2018.



Η ταινία, αναμένεται να έχει παρόμοιο θέμα με το «Burn the Stage» που ήταν μία μίξη ζωντανών εμφανίσεων των BTS και συνεντεύξεων και περιελάμβανε στιγμιότυπα των επτά σούπερ σταρ της K-pop από τα παρασκήνια και από την παραμονή τους στις πόλεις, από τις οποίες πέρασαν στη διάρκεια της περιοδείας τους.



Η νέα ταινία εστιάζει στις τελευταίες μέρες της περιοδείας του συγκροτήματος «Love Yourself» στην Ευρώπη που περιελάμβανε 24 συναυλίες σε 12 πόλεις και υπόσχεται σκηνές με τα μέλη της μπάντας εκτός σκηνής, σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι. Οι σκηνοθέτες υπόσχονται επίσης ότι οι BTS-RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook, που ήταν αρχικά ένα hip hop γκρουπ πριν από την τωρινή ενσάρκωσή τους σε είδωλα εφήβων, θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίς και συζητήσεις τους που δεν έχουν ακουστεί ποτέ ξανά.



Ο Μαρκ Άλενμπι, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διανομής της ταινίας Trafalgar Releasing σχολίασε: «Η Trafalgar Releasing είναι ενθουσιασμένη που συνεργάζεται με τη Big Hit Entertainment και πάλι για το "Bring the Soul: The Movie". [Οι θαυμαστές των BTS] οι ARMY είναι πραγματικά μια κοινότητα και είμαστε ενθουσιασμένοι που τους φέρνουμε μαζί για μια ολοκαίνουργια εμπειρία BTS στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο».



Πέρσι η ταινία «Burn the Stage» που κυκλοφόρησε σε περιορισμένη διάθεση, έφθασε σε εισπράξεις τα 18,5 εκατομμύρια δολάρια καταρρίπτοντας το ρεκόρ των φιλμ που επικεντρώνονται σε ένα συγκρότημα αγοριών, το οποίο κατείχε προηγουμένως το «One Direction: Where We Are -the Concert Film».



Αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που οι BTS διανύουν μία σημαντική εβδομάδα.



Τα Guinness World Records μόλις επιβεβαίωσαν ότι το άλμπουμ των αγοριών «Map of the Soul: Persona» είναι επίσημα το πιο εμπορικό νοτιοκορεατικό άλμπουμ όλων των εποχών.



Το άλμπουμ πούλησε 3.229.032 αντίτυπα μόνο τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του.