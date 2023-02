Η SZA είναι η Γυναίκα της Χρονιάς του Billboard για το 2023

Η SZA θα τιμηθεί ως Γυναίκα της Χρονιάς στην τελετή των βραβείων που απονέμονται από το Billboard σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται στη μουσική βιομηχανία.

Η διευθύντρια σύνταξης του Billboard, Χάνα Καρπ,επισήμανε σε ανακοίνωση ότι η SZA τα τελευταία πέντε χρόνια δοκιμάζεται σε διαφορετικά είδη μουσικής και αυτό οδήγησε πέρσι στην κυκλοφορία του άλμπουμ της «SOS». «Από τότε που εμφανίστηκε στη σκηνή το 2017, η SZA αψήφησε τα είδη και κυκλοφόρησε δυνατά τραγούδια που έχουν προσγειώσει τη μουσική της στα charts του Billboard» ανέφερε η Καρπ.

«Η κυκλοφορία του τελευταίου της άλμπουμ, «SOS» την εδραίωσε ως ξεχωριστή δύναμη στη σύγχρονη R&B και εκτοξεύτηκε στην κορυφή του στερεώματος. Ανυπομονούμε να την τιμήσουμε ως Γυναίκα της Χρονιάς» πρόσθεσε.

Η SZA, Solána Imani Rowe, είναι τραγουδίστρια - τραγουδοποιός γεννημένη στο Σεντ Λούις του Μιζούρι των ΗΠΑ. Μεγάλωσε στο Μάπλγουντ του Νιου Τζέρσεϊ και κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, See.SZA.Run, τον Οκτώβριο του 2012.

Η τελετή απονομής των Billboard Women in Music Awards θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου στο YouTube Theater, στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια με παρουσιάστρια την ηθοποιό και τραγουδίστρια, Κουίντα Μπράνσον.

Η τραγουδίστρια Λάνα Ντελ Ρέι θα τιμηθεί με το Βραβείο Οραματίστριας (the Visionary Award), η ράπερ Doechii με το Βραβείο Ανερχόμενης Σταρ (Honda's Rising Star Award), η ράπερ Latto με το Βραβείο Επιρροής (the Powerhouse Award), η τραγουδίστρα και συνθέτρια Kim Petras με το Βραβείο Κυριαρχίας στα Charts (Chartbreaker Award), η τραγουδίστρια Ivy Queen με το Βραβείο Ινδάλματος (Icon Award), η τραγουδίστρια της κάντρι Lainey Wilson με το Βραβείο Ελεύθερου Πνεύματος (Rulebreaker Award) και το συγκρότημα της K-pop, TWICE με το Βραβείο Πρωτοπορίας (the Breakthrough Award).