Οι The Gathering στο Gagarin

20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού «How to Measure a Planet», και μετά από πολυετή απουσία, οι the Gathering επιστρέφουν στην αγαπημένη τους Ελλάδα για μια μίνι περιοδεία 3 σταθμών σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Πάτρα, με ένα best-of setlist, με τις καλύτερες στιγμές της δισκογραφικής τους πορείας!



Αφού γιόρτασαν την 25η επέτειό τους τον Νοέμβριο του 2014 με δύο sold-out συναυλίες στην χώρα τους, οι The Gathering μπήκαν και πάλι στον πάγο. Η ώρα είχε έρθει για να κάνουν κάποια άλλα πράγματα στη ζωή τους, να μαζέψουν κάποιες νέες ιδέες, και να ανταπεξέλθουν σε άλλες προκλήσεις.



4 χρόνια μετά, η παύση αυτή τελειώνει και το σχήμα είναι πλέον έτοιμο να ξανανέβει στις συναυλιακές σκηνές παγκοσμίως. Έχοντας μια ξεχωριστή σχέση με την Ελλάδα, το μόνο φυσιολογικό -όπως και γίνεται άλλωστε- θα ήταν να επιστρέψουν σε αυτήν ξανά και να εκκινήσουν τις μηχανές τους, παρέα με τους Έλληνες φίλους τους. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής περιοδείας που τους φέρνει στα μέρη μας, οι The Gathering θα εμφανιστούν για πρώτη φορά σε κάποιες πόλεις, όπως είναι η Σόφια στη Βουλγαρία.



Το line-up των The Gathering του 2018, περιλαμβάνει τον πρώτο μπασίστα του σχήματος Hugo Prinsen Geerligs, την τραγουδίστρια Siljie Wergeland, τον πληκτρά Frank Boeijen και τα αδέρφια René και Hans Rutten σε κιθάρα και ντραμς αντίστοιχα. Σε αυτά τα shows το Ολλανδικό συγκρότημα θα εκτελέσει ένα ξεχωριστό, κινηματογραφικό set με κάποια τραγούδια που δεν έχουν παίξει για πολύ καιρό ή και που δεν έχουν παιχτεί ποτέ σε ζωντανές εμφανίσεις τους. Triprock, post-rock, metal, shoegaze, οι The Gathering προσπαθούν πάντα να είναι επίκαιροι και να επανπροσδιορίζουν τη μουσική προσωπικότητά τους. Ετοιμαστείτε για άλλο ένα ξεχωριστό ταξίδι και μην σας κάνει εντύπωση αν στο προσεχές μέλλον τους δείτε να ετοιμάζουν νέο υλικό!



Special guest: Fragile Vastness



Τιμή εισιτηρίου: περιορισμένη προπώληση 12€, προπώληση: 15€



Προπώληση: www.viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876, Reload Stores, Seven Spots, Βιβλιοπωλεία



Ευριπίδης, Viva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολις), Kremlino (Καραΐσκου 119, Πειραιάς, τηλ.: 2104100010 – www.kremlino.gr), Yoleni’s Greek Gastronomy center (Σόλωνος 9, Αθήνα, τηλ.: 2122223623 – www.yolenis.com)Syd Records (Πρωτογένους 13, Ψυρρή, Αθήνα, τηλ.: 210 3218373), Rhythm Records (Εμ. Μπενάκη 74, Αθήνα, τηλ.: 210 3841550)



Oι πόρτες ανοίγουν στις 20:30



- ΣΑΒ 24 ΝΟΕ 2018 -



The Gathering



Gagarin 205



Λιοσίων 205, Αθήνα



Τηλ.: 211 4112500