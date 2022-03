Η Τόρι Έιμος θα κυκλοφορήσει συλλογή εικονογραφημένων ιστοριών

Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που η Τόρι Έιμος εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή με το άλμπουμ «Little Earthquakes», αλλά δεν τιμά τη σημαντική επέτειο με απλή επανέκδοσή του.



Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός συνεργάστηκε με την Z2 Comics για συλλογή 24 ιστοριών εμπνευσμένων από το ντεμπούτο της, γραμμένες από συγγραφείς όπως η Μάργκαρετ Άτγουντ και ο Νιλ Γκάιμαν σε graphic novel.



«Το ότι έχουμε κάποιους από τους πιο δημιουργικούς γραφίστες να ερμηνεύουν τα τραγούδια του Little Earthquakes είναι πραγματική τιμή» είπε η Τόρι Έιμος.



«Μου άρεσε η συνεργασία με τον Ραντζ Χόσλεϊ στο Comic Book Tattoo, το graphic novel του 2008 (εμπνευσμένο από τη δισκογραφία της Έιμος) τόσο πολύ που όταν επικοινώνησε μαζί μου για να δημιουργήσω κάτι για την 30ή επέτειο, δεν είχα κανένα δισταγμό. Το να βλέπω αυτά τα τραγούδια να ζωντανεύουν σε εικονογραφημένες ιστορίες είναι μεγάλη χαρά».



Το διήγημα της Μάργκαρετ Άτγουντ είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι της Έιμος «Silent All These Years», ενώ η συνεισφορά του Γκάιμαν έχει ως βάση το «Tear In Your Hand».



Οι ιστορίες του βιβλίου συνδυάζονται με έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από καλλιτέχνες όπως η Μπίλκουις Έβελι και ο Ντέιβιντ Μακ.



H συλλογή «Little Earthquakes» θα είναι διαθέσιμη στα βιβλιοπωλεία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ