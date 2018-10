Η Τσάκα Καν «μεγάλη τελετάρχης» στην Παρέλαση των Ρόδων 2019, στην Πασαντίνα των ΗΠΑ

Η τραγουδίστρια της σόουλ, Τσάκα Καν ορίστηκε «grand marshal» (μεγάλη τελετάρχης) στη Rose Parade 2019 (Παρέλαση των Ρόδων) στην Πασαντίνα των ΗΠΑ που εφέτος έχει θέμα «Η Μελωδία της Ζωής».





Η Τσάκα Καν, η οποία είναι επίσης συνθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας δραστηριοποιείται και στον επιχειρηματικό τομέα, έχει τη δική της σειρά με γκουρμέ σοκολάτες, τις «Chakalates».





Η Καν θα διασχίσει την Πασαντίνα της Καλιφόρνιας στην 130η Rose Parade (Παρέλαση των Ρόδων) την Πρωτοχρονιά και θα συμμετάσχει στην εορταστική εκδήλωση πριν από τον 105ο αγώνα Rose Bowl, ο οποίος θα είναι ημιτελικός των play-offs του κολεγιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.





Ο πρόεδρος της ένωσης που διοργανώνει το Τουρνουά των Ρόδων, Τζέραλντ Φρίνιαν κατά την ανακοίνωση της επιλογής εγκωμίασε τις προσπάθειες της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας ως ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών και εξήρε τις γκουρμέ μαύρες σοκολάτες της.Η Τσάκα Καν με τη θρυλική καριέρα στη διάρκεια της οποίας κυκλοφόρησε 22 άλμπουμ γνωστή από τις επιτυχίες της «I'm every woman», «Ain't Nobody», «You Got the Love» και «Through The Fire» δήλωσε ότι είναι τιμή που επιλέχθηκε «grand marshal» της Παρέλασης των Ρόδων.