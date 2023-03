Η Βίκος Cola ξεσηκώνει την ηλεκτρονική μουσική σκηνή της Αθήνας και υποδέχεται τo Reflected!

Με έμπνευση από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές μουσικές σκηνές σε Βερολίνο, Άμστερνταμ και Λονδίνο τo Reflected συστήνεται για πρώτη φορά στο Αθηναϊκό κοινό με την υποστήριξη της Βίκος Cola και ένα event που θα μείνει αξέχαστο.



Everything you do reflects on you”

Βασική φιλοσοφία των Reflected events είναι ο αλληλοσεβασμός και η αυθεντική χαρά της διασκέδασης, η αγάπη για καλή μουσική και η δημιουργία μίας μοναδικής ατμόσφαιρας για όλους.

Το πρώτο Reflected θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου στο Arch Club – Live Stage και θα φιλοξενήσει δύο αγαπημένους καλλιτέχνες της διεθνούς και δύο της εγχώριας arthouse electronic σκηνής.

Η Mira, resident DJ των δημοφιλών Bar25, Kater Holzig και Kater Blau στο Βερολίνο, εγκαινιάζει τo Reflected παρέα με τον SamShure. Και οι δύο αποτελούν μέρος του line up του Burning man, από τα δημοφιλέστερα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν με τις μουσικές τους δημιουργίες και επιλογές, οι Mångata Projekt και ο Maarkk.

H Βίκος Cola μοιράζει αμέτρητες στιγμές απόλαυσης απογειώνοντας την εμπειρία σε μία σειρά από events που έρχονται για να επαναπροσδιορίσουν την ηλεκτρονική μουσική σκηνή της Αθήνας και να γίνουν θεσμός. Την ίδια στιγμή, πραγματοποιείται διαγωνισμός για αποκλειστικές προσκλήσεις, μέσω της ιστοσελίδας Events της εταιρείας Βίκος!

Ατέλειωτη δίψα για μουσική.

Ατέλειωτη δίψα για dance with Βίκος Cola.

Για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ Α.Ε. είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο των εμφιαλωμένων νερών. Πρόκειται για μία ελληνική εταιρεία, που ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα με την εμφιάλωση, από την ομώνυμη πηγή, του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος», το οποίο διαθέτει από το 1992 στην Ελληνική αλλά και ξένη αγορά.

Η εταιρεία λειτουργεί πέντε υπερσύγχρονα εργοστάσια με καθετοποιημένη παραγωγή. Τέσσερα εργοστάσια εμφιαλώνουν νερό και παράγουν αναψυκτικά, ενώ το πέμπτο εργοστάσιο, η PETCOM Plastics, παράγει πλαστικά προπλάσματα (preforms) από PET και πώματα. Στις εγκαταστάσεις της, που καλύπτουν 87.800m2, σε συνολική έκταση 260 στρεμμάτων, η εταιρεία αξιοποιεί 7 πηγές νερού, λειτουργεί 33 γραμμές και η παραγωγική της δυναμικότητα είναι 492.200 φιάλες/ώρα

To 2014, έπειτα από δύο χρόνια εντατικής έρευνας και ανάπτυξης, η εταιρεία εισήλθε στην αγορά των αναψυκτικών με την κυκλοφορία 8 διαφορετικών γεύσεων, δημιουργώντας μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντων, τα «Βίκος» Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά. Το 2017 η εταιρεία εμπλούτισε την γκάμα των αναψυκτικών με 3 νέες γεύσεις, με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και γλυκαντικό από το φυτό στέβια, Βίκος Cola στέβια, Βίκος Πορτοκαλάδα στέβια και Βίκος Λεμονάδα στέβια.

Το 2021 η εταιρεία λάνσαρε τη Βίκος Cola Zero Sugar, τη μόνη Cola Zero Sugar με φυσικό μεταλλικό νερό και αποκλειστική συνταγή. Το 2022 εμπλουτίζεται η κατηγορία των mixers με το λανσάρισμα του Βίκος Pink Grapefruit Soda. Τα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα αναψυκτικά που παρασκευάζονται με φυσικό μεταλλικό νερό από την πηγή ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ, χρησιμοποιώντας χυμό από ελληνικά φρούτα. Επιπλέον το 2022 ολοκληρώνει την επένδυση 22 εκ. του νέου βιομηχανοστασίου στο Καλπάκι Ιωάννινων και εισέρχεται στην αγορά HO.RE.CA λανσάροντας νέες συσκευασίες γυαλιού και αλουμινίου για τα φυσικά μεταλλικά αναψυκτικά.

Βίκος Φυσικό Μεταλλικό Νερό VikosOfficial Βίκος | Φυσικό Μεταλλικό Νερό VikosWater

www.vikos.com