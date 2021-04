Η βιογραφία του Avicii θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο!

Μια νέα βιογραφία θα περιγράφει μια «ειλικρινή εικόνα» του εκλιπόντος DJ και μουσικού παραγωγού, Avicii.

Το βιβλίο «Tim - The Official Biography of Avicii» θα κυκλοφορήσει στις 16 Νοεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Sphere, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Avicii, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Τιμ Μπέργκλινγκ, αυτοκτόνησε το 2018 σε ηλικία 28 ετών. Μεταξύ των επιτυχιών του Σουηδού DJ είναι τα «Wake Me Up» (με φωνητικά του Αμερικανού τραγουδιστή Aloe Blacc), «Hey Brother» (με τον Dan Tyminski) και «Sunshine» (συνεργασία με τον David Guetta).

Το επερχόμενο βιβλίο περιγράφεται από τον εκδοτικό οίκο ως «ευαίσθητη βιογραφία του εμβληματικού DJ που χάθηκε πολύ σύντομα».

Στην περίληψη ο Avicii χαρακτηρίζεται ως «μουσικός οραματιστής ο οποίος, μέσω της αντίληψής του για μελωδίες, ήρθε να καθορίσει την εποχή που η σουηδική και ευρωπαϊκή house μουσική κυρίευσαν τον κόσμο».

«Αλλά ο Τιμ Μπέργκλινγκ ήταν επίσης ένας εσωστρεφής και εύθραυστος νεαρός άνδρας που αναγκάστηκε να μεγαλώσει με απάνθρωπα γρήγορο ρυθμό» σημειώνεται στην περίληψη. «Μετά από μια σειρά από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που οδήγησαν σε νοσηλεία στο νοσοκομείο, σταμάτησε τις περιοδείες το καλοκαίρι του 2016. Μόλις δύο χρόνια αργότερα, αφαίρεσε ο ίδιος τη ζωή του».

Ο Σουηδός δημοσιογράφος και παραγωγός ντοκιμαντέρ, Måns Mosesson έγραψε τη βιογραφία με βάση συνεντεύξεις με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του Avicii. Για το βιβλίο, ο Mosesson ταξίδεψε στο Μαϊάμι, την Ίμπιζα, το Λος Άντζελες και σε άλλα μέρη για να παρακολουθήσει την εκτόξευση της καριέρας του Μπέργκλινγκ, καθώς βρέθηκε στην κορυφή του παγκόσμιου κινήματος EDM στις αρχές του 2010.

«Το βιβλίο σκιαγραφεί μια ειλικρινή εικόνα του Τιμ και της αναζήτησής του στη ζωή, δεν αποκρύπτει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε» αναφέρει ο εκδοτικός οίκος.

Τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου θα ενισχύσουν το έργο του Ιδρύματος Τιμ Μπέργκλινγκ που δημιουργήθηκε από την οικογένεια του Avicii για να υλοποιεί προγράμματα πρόληψης αυτοκτονιών και ευαισθητοποίησης για τις ψυχικές ασθένειες.

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Σουηδού DJ, κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τίτλο «Tim», τα έσοδα από το οποίο επίσης διατίθενται στο Ίδρυμα Τιμ Μπέργκλινγκ.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ