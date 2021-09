Η ΧΑΝΘ γιορτάζει απόψε τα 100 της χρόνια - Εικαστικό πολυθέαμα και συναυλία

Ένας αιώνας συμπληρώθηκε από την ίδρυση της ΧΑΝΘ (Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης) ως «αγαθοεργό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινωφελές σωματείο».

Η διαδρομή της ΧΑΝΘ ξεκίνησε όταν το 1918 εθελοντές αμερικανικών ΧΑΝ έφτασαν στην πόλη για να οργανώσουν τα «Σπίτια του Στρατιώτη», σπίτια που κάλυπταν ανάγκες σίτισης και ψυχαγωγίας των ελληνικών και συμμαχικών στρατιωτικών δυνάμεων που πολεμούσαν στο Μακεδονικό Μέτωπο. Λίγο αργότερα μέλη της αμερικανικής ΧΑΝ έφεραν στην Ελλάδα το άθλημα του μπάσκετ και του βόλεϊ που εφευρέθηκαν σε Κολέγια της ΧΑΝ στην Μασαχουσέτη το 1891 και το 1895, αντίστοιχα. Το 1921 ιδρύθηκε η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης από προσωπικότητες της πόλης.

Για τον εορτασμό των «γενεθλίων» σήμερα το βράδυ έχει προγραμματιστεί ένα εικαστικό πολυθέαμα στο κτήριο της ΧΑΝΘ και συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα της συναυλίας είναι εμπνευσμένο από την ιστορία, το παρόν και το μέλλον της ΧΑΝΘ και περιλαμβάνει τα έργα:

-Αίσωνας Χαρατσάρης: «Ένα με σένα», μουσική-στίχοι-ερμηνεία



-Edward Elgar: Serenade for String Orchestra in E minor, Op.20



-Wolfgang Amadeus Mozart: Serenade for Strings No.13, in G major, K 525

-Αντώνης Σουσάμογλου: "A Day in the life", μέρος πρωτότυπης σύνθεσης.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, από τις 9 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, ο Λευκός Πύργος θα φωτιστεί στα χρώματα της ΧΑΝΘ ενώ στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου της ΧΑΝΘ στις 10 το βράδυ θα προβληθεί video mapping με θέμα «100 χρόνια ΧΑΝΘ: ένα με την πόλη, ένα με σένα.

Η είσοδος στη συναυλία θα γίνεται μόνο με προσκλήσεις. Η προσέλευση στον για το video mapping είναι ελεύθερη.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ